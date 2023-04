Rzecznik Praw Pacjenta zawiadamia prokuraturę ws. śmierci dwóch osób. Korzystały z tzw. receptomatów

Z ustaleń RMF FM wynika, że leki przepisano pacjentom na podstawie ankiety wypełnionej online i krótkiej rozmowy telefonicznej. - W naszej ocenie nie była to diagnoza przeprowadzona zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Mogła przyczynić się, choć tego nie przesądzamy, do negatywnych konsekwencji związanych ze zgonem pacjentów - mówi w rozmowie z reporterem radia Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem regulującym zasady działania tzw. receptomatów. Zgodnie z nowymi przepisami leki z substancjami psychotropowymi będą mogły być zapisywane tylko w ramach osobistej wizyty u lekarza.

Receptomaty. Rzecznik Praw Pacjenta zawiadamia prokuraturę

O tym, że tzw. receptomaty mogą być środkiem do nadużyć, alarmował w ubiegłym roku w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. "Z opisu stron wynika, że prowadzą je podmioty medyczne, a same recepty wystawiane są przez lekarza z prawem wykonywania zawodu, niezależnie od specjalności. Prowadzi to do sytuacji, w której receptę na dowolny lek (również leki narkotyczne), może wystawić dowolny lekarz, również dentysta, a niektórzy medycy potrafili wystawić tysiące recept, nie widząc pacjentów" - wskazywał parlamentarzysta.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski tłumaczył w odpowiedzi, że "lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej".

"Niemniej podkreślić należy, że w każdym przypadku, w którym do Ministerstwa Zdrowia trafia sprawa dotycząca potencjalnych nieprawidłowości funkcjonowania instytucji systemu ochrony zdrowia, czy też potencjalnych nadużyć, Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania zgodnie z jego właściwością. Należy również pamiętać, że także i inne organy uprawnione są do podejmowania odpowiednich działań w przedmiocie zgodności z prawem wykonywania zawodu przez lekarzy" - dodał wówczas Miłkowski.

