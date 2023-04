Na rehabilitację Kamilka z Częstochowy zebrano ponad 600 tys. zł. Kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi?

8-letni Kamil trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 3 kwietnia. U chłopca stwierdzono obrażenia głowy, wielonarządowe uszkodzenia ciała, złamania obu rąk i nogi oraz rozległe oparzenia. "Kamilek jest wciąż na oddziale intensywnej terapii. Ostatnie dni były dla chłopca stabilne. Jeśli ta sytuacja się utrzyma i choroba oparzeniowa nie będzie u Kamilka postępować, to pod koniec tygodnia rozważane będzie stopniowe wybudzanie małego pacjenta ze śpiączki farmakologicznej" - przekazali w poniedziałek lekarze.

Ojczym chłopca Dawid B. odpowie za usiłowanie zabójstwa, a matka 8-latka - Magda B. - za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratorskie zarzuty postawiono również ciotce i wujkowi chłopca, którzy nie reagowali na krzywdy wyrządzane 8-latkowi.

8-letni Kamilek z Częstochowy. Zebrano ponad 620 tys. zł

W internetowej zbiórce na leczenie i rehabilitację Kamila zebrano do tej pory ponad 620 tys. zł. Serwis Pomagam.pl, za pośrednictwem którego zbierane są pieniądze, poinformował o objęciu zbiórki "dodatkowym nadzorem nad przekazaniem środków na wskazany w opisie cel".

Kamilek z Częstochowy od 20 dni jest w śpiączce, nie czuje bólu

Na razie nie wiadomo, kto będzie dysponował tymi pieniędzmi. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka przekazało w rozmowie z TVN24, że nie przyjmie tych środków. Za ich wydawanie nie będą również odpowiedzialni ojciec biologiczny dziecka (jest pozbawiony praw rodzicielskich), ani przebywający w areszcie ojczym i matka (prokuratura wystąpiła o odebranie kobiecie praw rodzicielskich). Prokurator złożył w związku z tym wniosek o ustanowienie kuratora dla reprezentowania interesów majątkowych 8-letniego chłopca. Wniosek ma zostać rozpatrzony jeszcze w tym tygodniu.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".