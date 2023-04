Gwałt na wyjeździe integracyjnym studentów łódzkiej szkoły filmowej. Konrad G. stanie przed sądem

Akt oskarżenia przeciwko Konradowi G. trafił do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w lipcu ubiegłego roku. Proces do tej pory się nie rozpoczął, bo w grudniu Sąd Okręgowy przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

"Akt oskarżenia skierowany przeciwko Konradowi G. obejmuje jeden zarzut z art. 197 § 1 kodeksu karnego [zgwałcenie - red.]. Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony w dniu 23 maja 2023 r." - przekazała portalowi Gazeta.pl sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska z Sądu Okręgowego w Łodzi.

Łódź. Gwałt na wyjeździe integracyjnym studentów szkoły filmowej

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło 16 października 2021 r. pomiędzy godz. 4 a 5 rano w Sulejowie, podczas spotkania integracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Konrad G., pracownik nieakademicki uczelni, miał zgwałcić uczestniczkę wyjazdu. Kilka tygodni później uczelnia złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Prokuratorskie zarzuty Konrad G. usłyszał w marcu ubiegłego roku, trafił też wtedy do aresztu. Mężczyźnie grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Już w ubiegłym roku łódzka szkoła filmowa informowała, że Konrad G. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

