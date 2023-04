Dominik ma osiem lat i mieszka w Tczewie. W wypadku samochodowym chłopiec stracił oboje rodziców, a sam został poważnie ranny. "Mały wojownik każdego dnia walczy o swoją sprawność" - pisze pomorska policja. Opiekę nad Dominikiem sprawują dziadkowie, którzy bardzo go wspierają. "O uśmiech chłopca stara się również policjant z wydziału kryminalnego tczewskiej jednostki, który angażuje się w pomoc ośmiolatkowi. Marzeniem Dominika od zawsze było wcielić się na jeden dzień w rolę policjanta. Mundurowi spełnili to pragnienie i zaprosili go razem z dziadkami do komendy" - zaznacza policja.

Policjanci spełnili marzenie ośmiolatka

Na chłopca czekało wiele atrakcji. Dominik mógł zobaczyć sprzęt służbowy i usiąść za kierownicą radiowozu. Funkcjonariusze pokazali mu także, jak wygląda pomieszczenie dla osób zatrzymanych, którego był bardzo ciekawy. Ośmiolatek odwiedził również służbę dyżurną i zobaczył miejsce, w którym przyjmowane są zgłoszenia. Na zakończenie wizyty chłopiec otrzymał prezenty ufundowane przez funkcjonariuszy oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Tczewie: gry planszowe, słodycze, zabawki, a także specjalnie przygotowaną imienną legitymację policyjną. Komendant jednostki insp. Marcin Malinowski przekazał Dominikowi maskotkę pomorskich policjantów - Słonika Popo.

"Mamy nadzieję, że wizyta zapadnie na długo w pamięci naszego małego fana. Dominikowi życzymy dużo zdrowia i siły. Mamy nadzieję, że otrzymane gadżety będą przypominały mu miło spędzone chwile" - podkreśla pomorska policja.

Zdjęcia z policyjnej niespodzianki dla chłopca można obejrzeć w galerii na górze strony.

