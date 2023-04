Majówka 2023. Czy 1, 2 i 3 maja sklepy będą otwarte? Gdzie zrobić zakupy?

Majówka w tym roku dla wielu faktycznie oznacza długi weekend. 1 i 3 maja, które są ustawowo wolne, przypadają w poniedziałek i środę. Zatem urlop dla wielu potrwa nawet pięć dni. Czy w Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji sklepy będą otwarte?

Majówka. Czy 1 i 3 maja sklepy będą otwarte?

Jak wskazuje polskie prawo, poniedziałek 1 maja (Święto Pracy) i środa 3 maja (Święto Konstytucji) to dni ustawowo wolne od pracy, w które obowiązuje zakaz handlu. Wszystkie centra, supermarkety i większość mniejszych sklepów będzie zamknięta. Ustawodawca wskazał jednak na kilka wyjątków. Działać mogą wówczas stacje benzynowe, apteki, cukiernie, sklepiki z pamiątkami czy małe sklepy, o ile za kasą stanie właściciel.

Święto Flagi. Czy 2 maja sklepy będą otwarte?

Wtorek 2 maja (Dzień Flagi RP) nie jest dniem wolnym od pracy i nie jest objęty zakazem handlu. Tego dnia swoje sklepy otwierają duże sieci handlowe: Lidl, Biedronka, Auchan, Aldi, Kaufland, Carrefour itp. Jednak ze względu na święto, mogą działać w innych godzinach niż zazwyczaj. Dokładne informacje warto znaleźć na oficjalnej stronie danej placówki.

Praca w dzień wolny od handlu. Konsekwencje prawne

W przypadku, gdy właściciel sklepu zmusi swojego pracownika lub inną osobę do pracy w dni wolne od handlu - czyli m.in. w poniedziałek 1 maja i w środę 3 maja - może otrzymać karę od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Jeżeli dana osoba kilka razy złamie zakaz, grozi jej ograniczenie wolności - czytamy na portalu Pracuj.pl.

Dni wolne od pracy w 2023 roku

