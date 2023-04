Nowe doniesienia ws. tragedii w Chodzieży. "Przyjechali, żeby opiekować się ojcem sprawcy"

Zobacz wideo Joanna Kluzik-Rostkowska gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

W poniedziałek 24 kwietnia wieczorem policja została zawiadomiona o znalezieniu dwóch ciał. W mieszkaniu jednak znajdowały się w sumie zwłoki pięciu osób. Zabójstw dokonać miał być 41-letni mężczyzna. - Zabił swoich rodziców, a następnie kobietę i dziecko. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak. - Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - dodał.

REKLAMA

Chodzież. Znaleziono ciała pięciu osób, w tym kilkumiesięcznego dziecka

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z RMF FM przekazał, że do zabójstwa najprawdopodobniej doszło dwa lub trzy dni temu. - Wczoraj [w poniedziałek - red.] jeden z członków rodziny, który nie mógł się z nią skontaktować, poprosił znajomego, żeby tam podszedł i on odkrył to, co się tam wydarzyło. Będziemy dokładnie ustalać czas, kiedy doszło do tej zbrodni, szczegółowy przebieg zdarzenia. Nie chciałbym opisywać tego, co zobaczyli tam policjanci, bo byłby to zbyt drastyczny opis - powiedział Borowiak w Radiu RMF24.

Śledczy czekają obecnie na wyniki sekcji zwłok. -To da nam pewien obraz tego, co się wydarzyło w tamtym domu. Będą również prowadzone badania śladów kryminalistycznych, które zostały zabezpieczone w tym domu - powiedział rzecznik. Z ustaleń RMF FM wynika także, że małżeństwo przyjechało do Chodzieży z Sochaczewa kilka miesięcy temu z uwagi na pogarszający się stan zdrowia ojca 41-latka. Potwierdził to także rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. - Przyjechali, żeby opiekować się ojcem tego sprawcy - przekazał prokurator.

Tragedia w Chodzieży. Nie żyje pięć osób

Redakcja Gazeta.pl rozmawiała z mieszkańcami Chodzieży. - Wszystkim towarzyszy poczucie olbrzymiej tragedii. Szok miesza się z niedowierzaniem. Wszyscy odczuwają smutek, współczucie - mówił mieszkaniec. I chociaż miasto nie jest zbyt wielkie, przyznaje, że o ofiarach nigdy nie słyszał, nigdy się z nimi nie zetknął. Jeden z lokalnych aktywistów powiedział, że był blisko miejsca zbrodni. - Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że wydarzenia nie mogą mieć tła kryminalnego, takiego jak napad, rabunek. To bardzo skromny, zwykły dom, kto miałby kogoś w takim miejscu napadać? - podkreślił. - Wiadomości rozeszły się jednak bardzo szybko. Nie ukrywam, że niektórym udzieliła się panika. Ja sam musiałem uspokajać swoje dziecko do 3:00 w nocy, tłumaczyć, że nikt do nas nie przyjdzie, nikt nam nic nie zrobi. Szybko pojawiły się bowiem doniesienia o brutalności tej zbrodni. I pojawił się strach. Kiedy służby ogłosiły, że nie było udziału osób trzecich, ten strach ustąpił miejsca smutkowi i zadziwieniu - dodał.

Zbrodnia w Chodzieży. Mieszkańcy miasta: Zwykła rodzina, jakich tu tysiące