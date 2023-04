Czym są "zimna Zośka" i "zimni ogrodnicy"? Kiedy możemy spodziewać się ich wizyty?

Pod enigmatycznie brzmiącymi nazwami "zimni ogrodnicy" czy też "zimna Zośka" kryje się zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla Europy Środkowej. Pomysł na te określenia zaczerpnięto od patronów przydzielonych do konkretnych dni miesiąca.

"Zimną Zośkę" spotkasz w połowie maja. "Zimni ogrodnicy" przyniosą wtedy przymrozek

Przymrozki, pojawiające się co roku mniej więcej w połowie maja, spowodowane są tym, że w okresie wyżu barycznego dochodzi do zmiany cyrkulacji atmosferycznej, która przynosi nam niż i mroźne powietrze z obszarów polarnych.



Według badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1881 do 1980 roku, a więc przez w sumie 95 lat z tego okresu, to właśnie w maju występowało znaczne ochłodzenie. Zdaniem meteorologów największa szansa na ochłodzenie występuje pomiędzy 10 a 17 dniem miesiąca. "Zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka" to nic innego, jak określenie na te wyjątkowe pogodowo dni. Imię "Zosia" zaczerpnięto od świętej Zofii, która jest patronką 15 dnia maja.

Ludowe przysłowia w prognozie pogody, czyli Pankracy, Serwacy, Bonifacy i spółka

Inne ludowe przysłowia związane z pogodą w tym konkretnym miesiącu związane są z takimi imionami, jak: Pankracy (wspominany w Kościele katolickim w dniu 12 maja), Serwacy (13 maja) oraz Bonifacy (14 maja). Z przysłów najbardziej znane są:

"Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata";

"Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy";

"Gdy przed Pankracym nocą przymrozki, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste";

"Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy";

"Święta Zofija kłosy rozwija";

"Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją";

"Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa".

Powiedzenia ze wplecionymi w nie patronami poszczególnych dni maja pomagały ludziom odnaleźć się w postępujących po sobie porach roku i zaplanować uprawę roślin. Wierzono również, że po majowych przymrozkach rośliny będą już wolne od spowalniającego ich wzrost zimna aż do czasu nadejścia późnej jesieni.