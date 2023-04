Zbrodnia w Chodzieży. Rozmawialiśmy z mieszkańcami miasta. "Zwykła rodzina, jakich tu tysiące"

Redakcja Gazeta.pl dotarła do sąsiadów, którzy mieszkają blisko ofiar. Nie kryją zaskoczenia, chociaż sprawy komentować nie chcą. Pytani o to, czy były jakiekolwiek sygnały świadczące o tym, że tragedia może się zdarzyć, zaprzeczają. Mówią, że poszkodowana rodzina i same ofiary nie wyróżniały się niczym szczególnym. - Mieszkam po sąsiedzku, a ledwo ich kojarzę - mówi jeden z mieszkańców ulicy.

Lokalny urzędnik twierdzi, że za wcześnie, by w jakikolwiek sensowny sposób zareagować na wydarzenia. - Pojawiają się różnego rodzaju plotki, ale nie chcę ich powielać. Mogę powiedzieć o nastrojach. Wszyscy są zadziwieni. Tego typu rzeczy dzieją się zawsze gdzie indziej, gdzieś obok. A kiedy przytrafiają się w twoim mieście, na twojej ulicy, pojawia się szok. Przebiega cię dreszcz. I myśli o tym: Dlaczego? Co się wydarzyło? - podkreśla w rozmowie z Gazeta.pl przedstawiciel samorządu. - Problemy rodzinne są wszędzie, ale kiedy dzieje się coś takiego, od razu wiadomo, że coś jest nie tak - dodaje.

Mieszkaniec miasta nie kryje zaskoczenia wieczornymi wydarzeniami. - Wszystkim towarzyszy poczucie olbrzymiej tragedii. Szok miesza się z niedowierzaniem. Wszyscy odczuwają smutek, współczucie - mówi. I chociaż miasto nie jest zbyt wielkie, przyznaje, że o ofiarach nigdy nie słyszał, nigdy się z nimi nie zetknął. - Zwykła rodzina, jakich tu tysiące - zaznacza.

Jeden z lokalnych aktywistów przyznaje, że był blisko miejsca zbrodni. - Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że wydarzenia nie mogą mieć tła kryminalnego, takiego jak napad, rabunek. To bardzo skromny, zwykły dom, kto miałby kogoś w takim miejscu napadać - podkreśla. - Wiadomości rozeszły się jednak bardzo szybko. Nie ukrywam, że niektórym udzieliła się panika. Ja sam musiałem uspokajać swoje dziecko do 3:00 w nocy, tłumaczyć, że nikt do nas nie przyjdzie, nikt nam nic nie zrobi. Szybko pojawiły się bowiem doniesienia o brutalności tej zbrodni. I pojawił się strach. Kiedy służby ogłosiły, że nie było udziału osób trzecich, ten strach ustąpił miejsca smutkowi i zadziwieniu - dodaje.

W poniedziałek wieczorem w jednym z domów w Chodzieży (woj. wielkopolskie) policjanci znaleźli ciała pięciu osób. Stacja tvn24.pl poinformowała, że na parterze znajdowały się zwłoki 41-letniego mężczyzny i jego 38-letniej żony. Z informacji portalu wynikało, że mieli oni zaklejone taśmą usta oraz związane nogi. W łóżku, pod kołdrą miało leżeć ciało czteromiesięcznego dziecka. "Wszystkie osoby miały rany szyi - w pobliżu zwłok leżał nóż. Ponadto na piętrze budynku ujawniono zwłoki mężczyzny (73 lata) i jego żony (72 lata) - również z ranami szyi. Na zapleczu domu ujawniono otwarte drzwi" - podał serwis.

Następnego dnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak przekazał, że w domu jednorodzinnym w Chodzieży doszło do zabójstwa suicydalnego. Zabójstwa dokonać miał 41-letni mężczyzna. - Zabił swoich rodziców, a następnie kobietę i dziecko. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz - powiedział. - Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - dodał. Według nieoficjalnych doniesień RMF FM przy mężczyźnie znaleziono nóż, którym miał on dokonać zbrodni.

Śledczy potwierdzili też, że żona mężczyzny przed śmiercią została skrępowana, a wszystkie ofiary miały w okolicy szyi rany zadane nożem. Kobieta miała mieć również zaklejone usta.

***

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

***

