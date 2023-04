Zobacz wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy Iwony Wieczorek. Ostatnie chwile przed zaginięciem

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Od tego czasu jej sprawą żyje cała Polska. Paweł P., przebywał z nią tej nocy, imprezowali wówczas na działkach u dziadków Pawła, a potem w sopockim Dream Clubie. 35-latek niedawno został zatrzymany i przewieziony do Krakowa w związku ze sprawą Iwony. Śledczy zarzucili mu między innymi utrudnianie śledztwa oraz zacieranie śladów. W marcu z kolei trafił do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym karuzeli podatkowej.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Babcia Pawła P.: Myślałam wtedy, że to żart

Babcia Pawła P. udzieliła właśnie pierwszego wywiadu Mikołajowi Podolskiemu z portalu naTemat.pl. 87-latka podkreśliła, że jest ostatnią żyjącą osobą, która może poświadczyć o niewinności wnuka. Kobieta wyznała także, że Paweł nigdy nie wspominał wcześniej o swojej koleżance Iwonie. Opowiedziała o jego powrocie do jej domu feralnej nocy, gdy zaginęła Iwona.

- Wiem, że otwierał drzwi i wchodził. To było około czwartej - mówi. - Tak [był sam - red.]. Oczywiście. On zresztą nigdy tu nikogo nie przyprowadzał. A potem uchyliłam drzwi i on już później spał. Wszystko miał wygaszone. Potem miał zamknięte albo przymknięte drzwi i nie słyszałam, czy on gdzieś dzwonił - dodała, mówiąc, że nie słyszała żadnych hałasów.

Na pytanie, czy można założyć, że słyszałaby, gdyby Paweł wychodził w nocy przez drzwi lub balkon, mówi: - Tak. On nie wychodził tamtej nocy ani żadnej innej. [...] W życiu nawet nie próbował zejść tym balkonem.

Informacje o znajomym Wieczorek. Zabezpieczono mienie o wartości 2 mln zł

Babcia Pawła P. wyznaje, że nie bała się o to, że jej wnuk mógłby trafić do więzienia w związku z zaginięciem Iwony, tak samo Paweł. Babcia opowiedziała też o poszukiwaniach Iwony, oraz że myślała, że wkrótce dziewczyna się odnajdzie. - Przecież jej twarz wisiała na każdym słupie. Nawet plażę przekopywali. Cuda niepojęte. I wodę ze stawu nam spuścili na działce, żeby zobaczyć, czy Iwona nie jest na dnie. Chodzili w skafandrach i białych rękawiczkach. Myślałam wtedy, że to żart. Że to nie może być prawdziwe - mówi 87-latka.

Sprawa Iwony Wieczorek. Babcia Pawła P. o zaginionej: To ona narobiła całego tego piekła

Kobieta wypowiedziała się także w sprawie działań śledczych. - Raz przyszło nawet pismo z prokuratury, że mam oddać rzeczy Iwony Wieczorek. A ja ani jej nie znam, ani jej nie widziałam, ani o niej wcześniej nie słyszałam, ani jej nigdy u mnie nie było. Co ja mogę dać? [...] Potem byli jeszcze ze dwa razy. No i kilka miesięcy temu sprawdzali mieszkanie i piwnicę. Tam znajdował się taki duży materac, który zawalał całą piwnicę, on był tam od wielu lat. Paweł nigdy na nim nie spał. Tam ciężko było wejść przez ten materac. Paweł mówił wtedy: co się babcia przejmujesz, niech wezmą, co chcą z tej piwnicy. Pod klatką stał samochód ciężarowy, oni tam wszystko do niego wynosili, a ludzie myśleli, że się wyprowadzam - opowiada, dodając, że w mieszkaniu było wszystko sprawdzane.

W sprawie Wieczorek przebadano wariografem 40 świadków i wszyscy kłamali

Na pytanie, czy modli się czasem za Iwonę, odpowiada: - Za nią nie, bo to ona narobiła całego tego piekła. Gdyby szła normalnie z chłopakami, to oni by ją odprowadzili. Ale najpierw się rzucała, a potem stwierdziła, że idzie sama i koniec. 87-latka powiedziała również, że nie wierzy, aby Iwona się jeszcze znalazła. - Oni już szukali w całym mieście. Gdzie ona mogła się podziać? Moim zdaniem mogło być tylko tak, że ona szła, podjechał jakiś samochód, ktoś ją tam wciągnął, gdzieś ją wywieźli i przepadła bez śladu. Ale to tylko moja teoria - mówi babcia Pawła P.

