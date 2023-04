Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem występującym w Polsce. Można ją spotkać głównie na obrzeżach lasów i na podmokłych łąkach. Jest aktywna wyłącznie w dzień. Panujące w ostatnich dniach sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że żmije pojawiły się także w obleganej przez turystów Dolinie Chochołowskiej. W związku z tym Tatrzański Park Narodowy w mediach społecznościowych ostrzegł odwiedzających przed możliwym niebezpieczeństwem ze strony jadowitych gadów.

"Ciepłe wiosenne dni spowodowały, że przez ostatni weekend w Dolinie Chochołowskiej wśród krokusów można było spotkać żmije zygzakowate. Otwarta przestrzeń polany jest dla nich idealnym miejscem na wygrzewanie" - poinformowali na Facebooku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie przypomnieli turystom by w trosce nie tylko o krokusy, ale także o swoje własne bezpieczeństwo nie schodzili z wyznaczonego szlaku.

W marcu żmije wybudziły się z zimowego snu, w który zapadły w październiku. W kwietniu oraz maju przypada ich okres godowy, w związku z czym w tych miesiącach istnieje zwiększone prawdopodobieństwo napotkania węży na swojej drodze. Aby móc bez trudu je rozpoznać, do wystosowanego komunikatu dołączono także zdjęcia z Polany Chochołowskiej przedstawiające żmije w odmianie szarej. która na swoim grzbiecie posiada charakterystyczny zygzak. Udostępniono także zdjęcia rzadszej odmiany gada - żmii czarnej (melanistycznej) - u której nie da się zauważyć wyróżniającego ten gatunek symbolu.

Żmija jest zwierzęciem płochliwym. Atakuje wyłącznie wtedy gdy nie ma możliwości ucieczki lub kiedy zostanie sprowokowana np. poprzez nadepnięcie, czy próbę schwytania. Konsekwencje ukąszenia zależą od wielu czynników. Jak poinformował serwis gorydlaciebie.pl najistotniejszym z nich jest ilość wprowadzonego jadu do organizmu w stosunku do masy ciała ukąszonej osoby, a także jej wieku, stanu zdrowia, masy ciała, kondycji, miejsca ukąszenia oraz ewentualnego uczulenia na jad i jego poszczególne składniki. Ukąszenie najbardziej niebezpieczne jest więc dla dzieci oraz osób starszych, bądź tych obciążonych chorobami układu krążenia. Szczególnie niebezpieczny może okazać się także dla osób pod wpływem alkoholu. Tragiczne wypadki z udziałem żmij są jednak marginalne. Te, które zakończyły się zgonem, według statystyk stanowią zaledwie 1 proc. ukąszeń. Mimo to nie należy bagatelizować zagrożenia. Jeżeli więc doszło do ukąszenia przez węża, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami pod numerem alarmowym 112 lub zadzwonić do pogotowia GOPR wybierając numer 985, lub 601 100 300.