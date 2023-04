Polak zadźgany pod marketem na Islandii. Zatrzymano cztery osoby. Najstarsza ma 19 lat

Do tragedii z udziałem Polaka doszło w nocy 20 kwietnia. Początkowo między ofiarą a trzema nastolatkami i jedną nastolatką wywiązała się awantura w barze rockowym przy Bæjarhraun 26. Młodzi ludzie kontynuowali spór na parkingu po drugiej stronie ulicy, przy sklepie Fjarðarkaup. To właśnie tam 27-latek został wielokrotnie dźgnięty nożem. Ranny mężczyzna zdążył zadzwonić po pomoc, jednak w szpitalu stwierdzono jego zgon.

Dziewczyna biorąca udział w napadzie nagrała całe zajście. Policja sprawdza, czy film nie został udostępniony w sieci. Jak podaje dv.is, nadinspektor Grímur Grímsson w Centralnym Wydziale Śledczym Policji w rejonie stolicy, przyznał, że policja "ma informacje, że naganie z tego ataku może być rozpowszechniane i dlatego jest to sprawdzane".

Dzięki zeznaniom świadków oraz nagraniom z monitoringu policja zatrzymała w tej sprawie cztery osoby poniżej 20. roku życia, w tym dwóch nieletnich nastolatków. Nadinspektor nie chce komentować, czy młodzi ludzie mieli wcześniej zatargi z prawem, ale potwierdza informacje, że po przeszukaniu domów agresorów funkcjonariusze przejęli nóż, który prawdopodobnie został użyty do przestępstwa.

Prawnik nastolatki twierdzi, że na filmie widać, że "dziewczyna nie zbliżyła się do zmarłego, dzieliło ich 5-8 metrów, nigdy go nie dotknęła i nie wspierała w żaden sposób pozostałej trójki ani słowem, ani czynem" - podaje dv.is. Ponadto adwokat twierdzi, że dziewczyna jest "niewinna i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za morderstwo".

Ambasada składa kondolencje rodzinie zmarłego

Pogrzeb zamordowanego Polaka odbył się w sobotę. W nabożeństwie uczestniczyła m.in. matka ofiary. W rozmowie z mediami przyznała, że "ci, którzy to zrobili, to tylko dzieci, które zaczynają życie". Dodała, że "nie osądza ich rodziców, ponieważ sama jest matką", jednak "ma głęboką ranę w sercu". Mężczyzna pracował na Islandii, aby utrzymać swoją rodzinę w Polsce, osierocił dwuletnią córeczkę.

Kondolencje rodzinie zmarłego złożyła ambasada RP w Islandii. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy, informuję o tragedii, która wydarzyła się w czwartek w Hafnarfjörður. Rodzinie i bliskim ofiary brutalnego ataku składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - piszą na Facebooku.

Polacy na Islandii

Na Islandii oficjalnie mieszka 23,315 Polaków, co stanowi 6 proc. całej populacji wyspy, a ponad 40 proc. wszystkich imigrantów. Nasi rodacy w większości nie planują osiadać tam na stałe, a jedynie wyjeżdżają "za pracą". "Głównym powodem napływu Polaków jest dostępność pracy" i wyższe płace niż w Polsce pisze portal icelandnews.is. Dodaje, że Polacy "mogą tu [na Islandię - red.] przyjechać, by pracować przez jakiś czas i zaoszczędzić pieniądze na zakup mieszkania czy domu w Polsce".