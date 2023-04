Radio ZET: W dwóch polskich ministerstwach są systemy bezpieczeństwa od firmy powiązanej z rosyjską korporacją

Jak informuje Radio ZET, systemy bezpieczeństwa firmy AxxonSoft zainstalowane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Ten pierwszy resort przekazał rozgłośni, że z oprogramowania Axxon Intellect korzysta od końca kwietnia 2019 roku. Umożliwia ono m.in. zarządzanie kamerami monitoringu, bramkami wejściowymi czy alarmami bezpieczeństwa. Firma stosuje także rozwiązania, które pozwalają na rozpoznawanie twarzy czy tablic rejestracyjnych na nagraniach monitoringu.

Resort rozwoju i technologii przekazał z kolei, że systemów Axxon Intellect używa od grudnia 2020 roku. Nie wiadomo jednak, z jakiego oprogramowania korzysta. Zdaniem ministerstwa takie informacje "nie stanowią informacji publicznej".

Radio ZET podkreśla, że dwa lata temu raport amerykańskich naukowców ujawnił, że tego typu firmy z Rosji stworzyły niebezpieczne narzędzie, które umożliwia klasyfikację wizerunków pod kątem pochodzenia etnicznego czy rasy. Jedną z nich był AxxonSoft ze swoim oprogramowaniem Face Intellect, które dodatkowo używało obraźliwych terminów opisujących grupy etniczne. Po nagłośnieniu sprawy przez dziennikarzy firma poinformowała, że funkcja ta została wyłączona.

Resort infrastruktury zapewnia, że nie korzysta z kontrowersyjnego Face Intellect. "Jak twierdzą jednak nasi informatorzy, nawet wyłączenie tej funkcji nie daje pewności, że system nie rejestruje i nie archiwizuje na serwerach producenta informacji o osobach, które poruszają się po ministerstwach" - podkreśla rozgłośnia.

Rosyjskie systemy w polskich ministerstwach?

AxxonSoft została założona w 20 lat temu przez trzech obywateli Rosji: Murata Altueva, Dmitrija Gorbaniewa i Alexeya Mendeleva. Powstała ona jako spółka-córka rosyjskiej korporacji ITV Group LLC z siedzibą w Moskwie.

"Pod okiem Murata Altueva powstała platforma Axxon Intellect, z której dziś korzysta Ministerstwo Infrastruktury. Altuev jest właścicielem, objętej ukraińskimi sankcjami, rosyjskiej spółki ITV, a do 25 lutego 2022 roku kierował AxxonSoftem" - podkreśla Radio ZET.

Do listopada 2019 roku dyrektorem ds. rozwoju biznesu w firmie był Jurij Achmetow, który wcześniej pracował w Sbierbanku. Największy rosyjski bank jest obecnie objęty sankcjami. Rozgłośnia zaznacza, że AxxonSoft ma również oddział w Polsce. W jego zarządzie zasiadają Paweł Trojak i Łukasz Klepacki. Większościowy pakiet udziałów w spółce ma zarejestrowany na Cyprze AxxonSoft Limited, którego prezesem jeszcze do niedawna był Murat Altuev. Trojak i Klepacki są też właścicielami spółki AxxonSoft Europe, która w 2021 roku miała nabyć 100 proc. udziałów angielskiej AxxonSoft UK. "Prezesem tej firmy jest posiadający brytyjskie obywatelstwo Jurij Knjazev, który wraz z Rosjaninem Jurijem Achmetowem (wówczas także dyrektor ds. rozwoju biznesu w AxxonSoft) założył ją w 2016 roku" - zaznacza Radio ZET.

Obecnie dyrektorem generalnym AxxonSoft jest Alan Ataev, który wcześniej pracował dla resortu edukacji rosyjskiej republiki Kabardo-Bałkarii. Rozgłośnia zauważa, że ten fakt ze strony firmy zniknął. Podobnie, jak informacja o tym, że jej założycielem był Murat Altuev, a spółka wywodzi się z rosyjskiej ITV. Radio ZET zapytało o to AxxonSoft. "Pan Murat Altuev nie widnieje jako właściciel, gdyż od roku 2021 nim nie jest" - podkreślił w odpowiedzi Paweł Trojak. Według Radia ZET, które powołuje się na irlandzki rejestr spółek, Rosjanin w firmie był do 25 lutego 2022 roku, a więc do dnia po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trojak nie odniósł się on jednak do usunięcia informacji o założycielu firmy. Nie odpisał też na prośbę o doprecyzowanie swojej odpowiedzi.

Na stronie internetowej AxxonSoft nie ma również wiadomości na temat współpracy z rządem Federacji Rosyjskiej podczas piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku, którą firma określiła jako sukces. Trojak stwierdził, że firma nie współpracowała z rządem Rosji podczas mundialu, bo nigdy nie działała w tym kraju, a oprogramowanie na stadiony miała dostarczyć rosyjska spółka ITV. Radio ZET przytoczyło dyrektorowi AxxonSoft wypowiedź ówczesnej dyrektorki marketingu, która przeczy jego słowom. Trojak jednak nie odniósł się do niej.

"Każdy ma prawo do transformacji, tak jak Polska, która była w Układzie Warszawskim"

"AxxonSoft ma swoje korzenie w Federacji Rosyjskiej, nie możemy temu zaprzeczyć. Ale dzisiaj jesteśmy nowoczesną, zachodnią firmą, bez sugerowanych powiązań, z całym zapleczem zlokalizowanym w demokratycznym świecie. Nasze nowe produkty są opracowane tutaj i spełniają tutejsze standardy" - podkreślił Paweł Trojak i dodał, że nie ma mowy o współpracy z Rosją. "Każdy podmiot ma prawo do transformacji, tak jak Polska, która dzisiaj jest jednym z filarów NATO, a jeszcze niedawno była przecież w Układzie Warszawskim" - zaznaczył.

