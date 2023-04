Tragedia w Chodzieży. Służby podały nowe informacje

Zobacz wideo Joanna Mucha gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak przekazał, że w domu jednorodzinnym w Chodzieży doszło do zabójstwa suicydalnego. Zabójstw dokonać miał być 41-letni mężczyzna. - Zabił swoich rodziców, a następnie kobietę i dziecko. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz - poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak. - Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - dodał. Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, przy mężczyźnie znaleziono nóż, którym miał on dokonać zbrodni. Teza o włamaniu została poddana pod wątpliwość z uwagi m.in. na brak jakichkolwiek śladów wokół domu. Śledczy potwierdzili w rozmowie z TVN24, że żona mężczyzny przed śmiercią została skrępowana. Ponadto wszystkie ofiary miały w okolicy szyi rany zadane nożem. Według pierwszych ustaleń śmierć najpierw poniosły osoby starsze, następnie żona i dziecko. Kobieta miała mieć również zaklejone usta. Z kolei zwłoki małego dziecka miały znajdować się w łóżku, nakryte kołdrą.

Tragedia w Chodzieży. Nie żyje pięć osób

Jak podała poznańska "Gazeta Wyborcza", zwłoki znaleziono w poniedziałek wieczorem 24 kwietnia w jednym z domów w Chodzieży. Służby zostały zawiadomione około godz. 20:00 przez zaniepokojone osoby, które od kilku dni nie mogły się skontaktować z domownikami. Według nieoficjalnych informacji "GW" próbowały one same dostać się do budynku. W garażu znalazły ciała dwóch osób. Kolejne trzy ciała odnaleziono w domu. - Łącznie są to cztery ciała osób dorosłych oraz jednego kilkumiesięcznego dziecka - przekazała aspirant Karolina Smardz-Dymek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, cytowana przez tvn24.pl. Funkcjonariuszka zaznaczyła, że to rodzina. Z ustaleń RMF FM wynika, że małżeństwo przyjechało do Chodzieży kilka miesięcy temu z uwagi na pogarszający się stan zdrowia ojca 41-latka.

