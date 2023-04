Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Opady deszczu i wiatr w porywach do 65 km/h

Ostatnie dni przyniosły nam spore ocieplenie, jednak na początku tygodnia temperatura znacząco spadła. Najbliższy wtorek (25 kwietnia) będzie wyjątkowo niespokojny dla osób zamieszkujących wschodnie i skrajnie południowe regiony. IMGW wydało bowiem dla tych obszarów dwa ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.

Burze z gradem we wschodniej Polsce. IMGW przestrzega przed silnym wiatrem

Wtorkowa aura nie będzie zbyt łaskawa dla mieszkańców wschodniego pasa Polski. Według prognoz IMGW spadnie tam od 15 do nawet 25 mm deszczu, a intensywnym opadom będzie towarzyszyć wiatr osiągający w porywach do 65 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 12 do 20 na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, a dokładniej powiatów: węgorzewskiego, gołdapskiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, ełckiego, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, grajewskiego, monieckiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, białostockiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, łosickiego, łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, oraz w Suwałkach, Łomży, Białymstoku, Siedlcach, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Intensywne opady deszczu na południu. Alert IMGW dla 11 powiatów

O spokojnym wtorku mogą również zapomnieć właściciele domostw położonych na południowych krańcach Polski. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW będzie tam obowiązywać do godziny 19. Dotyczy ono intensywnych opadów deszczu w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim, jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim oraz Nowego Sącza i Krosna (woj. małopolskie i podkarpackie).