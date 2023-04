Joanna Kluzik-Rostkowska o spadku dzietności w Polsce: PiS zawalił dokładnie wszystko

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl Joanna Kluzik-Rostkowska została zapytana o dzietność w Polsce - co Platforma Obywatelska zrobi, aby dzieci rodziło się więcej. To jeden z tematów, które podczas swojego przedwyborczego objazdu po Polsce porusza Donald Tusk. - Jedną z tych form, o których mówimy, jest tzw. babciowe - powiedziała. - Ludzie w Polsce dzisiaj mówią tak: chcielibyśmy mieć więcej dzieci niż mamy. Jak spojrzymy na badania, co teraz mówią kobiety pomiędzy 18. a 49. rokiem życia, to absolutnie dramatyczna liczba mówi "nie". Bardzo duże znaczenie w tej całej historii ma cała polityka zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej - zaznaczyła.

Poranna rozmowa Gazeta.pl. Kluzik-Rostkowska: PiS zawalił dokładnie wszystko

- Żeby w Polsce ludzie mogli w poczuciu komfortu decydować, że chcą mieć dzieci, to jak się okazuje, bardzo duży wpływ ma dostęp do rynku pracy. Kobiety mówią tak: to nawet nie jest tak, że ja chcę pójść do pracy od razu po urodzeniu dziecka, ale muszę wiedzieć, że mogę - stwierdziła, dodając, że temu ma zaradzić "babciowe".

- Rzecz następna to żłobki, przedszkola, różnego rodzaju formy nowoczesnej opieki nad dziećmi. Rzecz następna to dostęp do służby zdrowia, bo ci przyszli rodzice chcą nie tylko mieć dzieci, ale wychowywać je w dobrostanie - podkreśliła Joanna Kluzik-Rostkowska. - Rzecz następna to edukacja. To cały kompleks działań i tutaj PiS zawalił dokładnie wszystko: pogorszył służbę zdrowia, spowodował sytuację, w której tysiące kobiet odeszły z rynku pracy... - powiedziała.

- Daję głowę za to, że w momencie, w którym stworzy się lepsze warunki do podejmowania decyzji, żeby mieć dzieci, to będzie ich więcej. To nie jest jakieś ryzykowne oddawanie głowy, gdyż w zeszłym roku urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej - dodała.