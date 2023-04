Trumna wysunęła się z karawanu i wylądowała na drodze w Golubiu-Dobrzyniu. "Jest nam strasznie przykro"

Zdjęcia i nagrania trumny leżącej na ul. Hallera w Golubiu-Dobrzyniu trafiły w poniedziałek na lokalne grupy w mediach społecznościowych. "Na Facebooku wrze, a to za sprawą niecodziennego incydentu. Internauci donoszą, że dziś w Golubiu-Dobrzyniu z karawanu wypadła trumna. Dopiero po chwili pracownicy zakładu wrócili na miejsce i zapakowali ją do auta" - czytamy na profilu "Toruń I Okolice W Pigułce". Na filmie udostępnionym na profilu widać moment, w którym trumna jest zabierana z powrotem do pojazdu.

Jak podaje nieoficjalnie TVN24, pracownicy zakładu pogrzebowego transportowali trumnę do jednej z okolicznych miejscowości. Mieli nie zauważyć od razu, że wysunęła się z auta.

Golub-Dobrzyń. Trumna leżała na drodze

- Była już u nas policja. Być może uszkodził się zamek, trudno mi mówić o przyczynach. Jest nam strasznie przykro - mówiła w rozmowie z TVN24 przedstawicielka zakładu. Pracownicy zabrali trumnę z drogi jeszcze przed przyjazdem policji. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie. O incydencie zostali poinformowani też bliscy zmarłej osoby.