Jarosław Olechowski z TVP - kim jest? "Nie jestem na niczyjej służbie. Pracuję dla widzów"

Dziennikarze Onetu poinformowali w poniedziałek 24 kwietnia o liście "od pracownika TVP", który krąży wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Autor listu wprost przyznaje się do służenia partii Jarosława Kaczyńskiego i uważa, że ma udział w wysokich wynikach sondażowych tego ugrupowania. Autor oskarża też prezesa TVP, Mateusza Matyszkowicza, o polityczny sabotaż i stara się udowodnić, że ten nie najlepiej służy PiS-owi. Wszyscy anonimowi rozmówcy Onetu uważają, że autorem listu jest Jarosław Olechowski.

Sam Olechowski zaprzecza, by napisał donos. "Nie jestem autorem słów, które mi Pan przypisuje. Wiem, że od dawna darzy mnie Pan wielką osobistą niechęcią - wprost powiedział mi Pan o tym w trakcie naszej rozmowy w TVP - ale nie sądziłem, że w ataku na mnie posunie się Pan do takiej manipulacji" - napisał dyrektor TAI do jednego z autorów publikacji w Onecie.

Do PiS miał trafić donos na prezesa TVP. "Wszystko można stracić"

Jarosław Olechowski studiował na UKSW. Nie wstał do modlitwy. "Zaimponował mi"

Jarosław Olechowski od 2001 roku studiował politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Na pierwszych zajęciach któryś z opiekunów roku poprosił o powstanie do wspólnej modlitwy wszystkich tych, którzy byli wierzący. Jedyną osobą, która nie wstała, był Jarek. Zaimponował mi - mówił w rozmowie z Gazeta.pl Marcin Marczak, były wydawca Newsweek.pl.

Pracę na stanowisku dziennikarza podjął w 2003 roku. W tygodniku "Newsweek" był researcherem i reporterem. Jako autor zewnętrzny był związany z tym tytułem do 2015 roku. Z redakcji tygodnika przeszedł do dziennika "Rzeczpospolita", a potem pracował dla TV Puls.

Następnie trafił do Telewizji Polskiej, gdzie został prowadzącym m.in. "Panoramę" w TVP2 czy "Wiadomości" w TVP1. Od 2008 roku pracował jako reporter dla TVP Info. W 2010 roku był jednym z dziennikarzy, którzy ze Smoleńska relacjonowali katastrofę rządowego samolotu i byli na miejscu wypadku.

- Był jednym z lepszych reporterów, z którymi miałem okazję współpracować. (...) Jego materiały zawsze były wyważone. Nie wynikało z nich, by miał jakieś jasno sprecyzowane poglądy polityczne - ocenił były wydawca w TVP Info Grzegorz Sajór w rozmowie z Marcinem Kozłowskim z Gazeta.pl.

Od reportera TVP Info do dyrektora. Tak wystrzeliła kariera Olechowskiego

"Dziennikarz z pasji i powołania. Fan prasy i telewizji"

Po kilku przerwach Olechowski wrócił do "Wiadomości" w styczniu 2016 roku. Nieco ponad rok później został wydawcą tego programu, a w sierpniu 2017 roku został powołany na p.o. szefa "Wiadomości" (zastępując odwołaną wówczas Marzenę Paczuską). W styczniu 2018 roku został p.o. dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a w sierpniu objął to stanowisko na stałe. Będąc szefem TAI Olechowski równolegle kierował "Wiadomościami".

W tym czasie często stawał w obronie kontrowersyjnych materiałów TVP. W 2020 roku zapewniał m.in., że "Wiadomości" nie wymyśliły sobie projektanta mody Christiana Paula, który przychylnie ocenił styl Agaty Kornhauser-Dudy. Olechowski miał być też jednym z odbiorców maila, które zostały ujawnione w trakcie wycieku ze skrzynki Michała Dworczyka. Z jednej z wiadomości miało wynikać, że Olechowski w przeszłości został poproszony o "ładny atak" TVP na sąd, który wydał niekorzystny dla Mateusza Morawieckiego wyrok.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Olechowski przedstawił się następująco: "Dziennikarz z pasji i powołania. Fan prasy i telewizji, szczególnie Wiadomości oraz TVP Info :)". Na samej górze konta przypięty jest natomiast następujący wpis: "Nie jestem na niczyjej służbie. Pracuje dla widzów" (pisownia oryginalna).