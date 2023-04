Zobacz wideo Joanna Mucha gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

Przypomnijmy: do tragedii doszło we wtorek 28 lutego w centrum Zamościa (woj.lubelskie). Grupa rówieśników dotkliwie pobiła 16-letniego Eryka, gdy szedł w odwiedziny do babci. W efekcie odniesionych obrażeń nastolatek zmarł.

Jak informowaliśmy w marcu, główny podejrzany, 17-letni Daniel G., usłyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, gdzie oczekuje na proces. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dwóch 16-latków - Szymon J. i Arkadiusz P. - usłyszało zarzuty udziału w pobiciu. Mieli spędzić trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z kolei 16-letnia Gabriela P. usłyszała zarzut dotyczący pomocnictwa w zbrodni. Decyzją sądu rodzinnego z marca, nastolatka trafiła do ośrodka wychowawczego. - Mamy orzeczenie sądu o umieszczeniu 16-latki w okręgowym ośrodku wychowawczym - przekazał wówczas, cytowany przez PAP, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.

Śmiertelne pobicie Eryka w Zamościu. Dwójka podejrzanych na wolności

Jednak w czwartek 20 kwietnia Sąd Okręgowy w Zamościu rozpatrywał zażalenia obrońców, w związku z czym zmienił dotychczasowe postanowienia ws. dwóch osób.

- Wobec nieletniej sąd uchylił zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym i zastosował wobec niej jako środek tymczasowy, tymczasowy nadzór kuratora sądowego - przekazała prokurator Anna Rębacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu w rozmowie z Onetem.

Taką samą decyzję podjęto ws. jednego z 16-latków, który przebywał w schronisku dla nieletnich. - Decyzje sądu są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu. Śledztwo jest nadal w toku, trwają czynności procesowe - dodała prokurator.

