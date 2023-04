Kolejne zapadlisko w Trzebini. Lej powstał około 200 metrów od domów. Wojewoda zabrał głos

W poniedziałek rano strażacy zostali poinformowani, że w Trzebini po raz kolejny zapadła się ziemia. - Zapadlisko jest o średnicy sześciu metrów i głębokie na sześć metrów, na obszarze leśnym. Nie ma osób poszkodowanych, nie ma zagrożonych budynków, najbliższe zabudowania znajdują się około 200 metrów od zapadliska - powiedział, cytowany przez tvn24.pl, st. kpt. mgr inż. Piotr Bębenek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Wojewoda małopolski: Rozważam wydanie zakazu

Wojewoda małopolski, Łukasz Kmita na antenie Radia Kraków poinformował, że rozważa wydanie rozporządzenia, które wprowadzi zakaz przebywania mieszkańców na terenach oznaczonych jako zagrożone zapadliskami. - Mieszkańcy wchodzą do lasu i oglądają oznaczone miejsca. Może być to dla nich niebezpieczne. W sprawie zakazu chcemy mieć także zgodę samorządu Trzebini. Mieszkańcy, którzy przekraczaliby taką granicę, musieliby się liczyć z interwencją policji - powiedział wojewoda małopolski. Jak dodał, decyzja jeszcze nie zapadła. Musi ona zostać skonsultowana m.in. z odpowiednim ministerstwem.

Radio Kraków przypomina, że Państwowy Instytut Geologiczny wyznaczył na terenie gminy niemal pół tysiąca miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. Specjalnie oznakowane zostało 38 punktów, które położone są w odległości do 20 metrów od zabudowań.

