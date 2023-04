Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na poniedziałek 24 kwietnia zmienną pogodę. Część naszego kraju będzie cieszyła się letnimi temperaturami. W innych regionach należy się natomiast spodziewać niebezpiecznych zjawisk pogodowych - burz i intensywnych opadów. Gdzie pojawią się burze?

Gdzie wystąpią burze w poniedziałek 24 kwietnia? Na tym obszarze spadnie dużo deszczu

W poniedziałek w całym kraju przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i wzrastające do dużego. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce pojawią się jednak spore rozpogodzenia. Z pozytywnych wiadomości warto na pewno wspomnieć o temperaturze. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju będzie od 19 do 22 stopni w ciągu dnia. W regionach podgórskich temperatura spadnie już jednak do 12 stopni. Na zachodzie należy spodziewać się temperatury od 15 do 17 stopni. Ponad 20-stopniowe wartości na termometrach będą cieszyć mieszkańców: Warszawy, Olsztyna, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Łodzi i Gdańska.

Około godziny 13 w Polsce zaczną tworzyć się komórki burzowe. Pojawią się one w pasie od Wielkopolski, przez Kujawy, Pomorze Zachodnie i Pomorze. Burze mają mieć miejsce w Rawiczu, Lesznie, Śremie, Poznaniu, Czarnkowie, Pile, Szczecinku, Koszalinie, Darłowie, Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Władysławowie i Gdańsku. Drugi front burzowy ma objąć województwo warmińsko-mazurskie i północne Mazowsze (m.in. Sochaczew).

"Prognozowana wysokość opadów około 10 mm, tylko na wybrzeżu wschodnim do 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 60 km/h" - alarmuje IMGW.

Z czasem fronty te zaczną przesuwać się coraz bardziej na wschód, zajmując kolejne regiony województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Około godziny 18 najbardziej intensywne opady pojawią się w okolicach Oleśnicy, Trzebnicy, Milicza, Krotoszyna, Murowanej Gośliny, Chodzieży, Lipnicy oraz w Sławnie, Słupsku i Ustce. Do godziny 23 burze powinny zaniknąć.

W nocy z poniedziałek na wtorek zapowiadane są jednak duże opady, które pojawią się w pasie od województwa pomorskiego, przez województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Wówczas prognozowana wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 15 mm. W Karpatach może spaść nawet do 25 mm deszczu. W Tatrach prognozowany jest z kolei śnieg i przyrost pokrywy śnieżnej możliwy o 10-15 centymetrów.