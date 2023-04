Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy uczniowie przystąpią do egzaminu? [HARMONOGRAM]

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się już pod koniec maja. Przewidziano jednak dodatkowe terminy w przypadku kiedy uczniowie z przyczyn losowych nie mogliby uczestniczyć w testach. Kiedy dokładnie rozpoczną się egzaminy? W poniższym artykule poznasz najważniejsze informacje.

Kiedy uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku? Harmonogram

Mimo spekulacji na temat wprowadzenia dodatkowego przedmiotu do formuły egzaminu ósmoklasisty, w 2023 roku uczniowie przystąpią do testów z trzech wiodących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, dla których CKE ogłosiło następujące terminy:

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trwa 120 minut,

24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki, trwa 100 minut,

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego), trwa 90 minut.

Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogliby uczestniczyć w egzaminach w powyższych terminach, przygotowano terminy czerwcowe:

12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trwa 120 minut,

13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki, trwa 100 minut,

14 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z wybranego języka obcego, trwa 90 minut.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku za pośrednictwem systemu ZIU na stronie wyniki.edu.pl. Żeby sprawdzić wyniki, uczeń musi zalogować się na swoje konto, podając login otrzymany od dyrektora szkoły, oraz wcześniej ustalone hasło. Dla tego typu testu nie został określony próg zdawalności, w związku z czym każda osoba przystępująca do egzaminu z góry go zdaje. Istotna jest jednak liczba punktów uzyskana z testów, która liczy się w późniejszej rekrutacji do liceów, techników, czy szkół zawodowych.