Niemiecki kardynał mówił o "piątym rozbiorze Polski". Nawiązał do Jana Pawła II

Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023 odbyła się w sobotę (22 kwietnia) w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze. Statuetki są przyznawane za najlepsze publikacje o tematyce katolickiej lub te, które pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Witek: Sejm potępia haniebną nagonkę opartą na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki Papież

Katolickie Feniksy przyznane. Nagrodę główną otrzymał kard. Gerhard Müller

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023 główną statuetkę przyznała kard. Gerhardowi Müllerowi, emerytowanemu prefektowi watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Duchowny został uhonorowany za "umiejętne przedstawianie w tych trudnych czasach poważnych kwestii dogmatycznych przekazu wiary Kościoła, m.in. w przełożonej na wiele języków świata pozycji 'Dogmatyka katolicka'".

Odbierając Feniksa, kard. Müller powiedział, że "Kościół katolicki jest religią logosu". Zaznaczył, że "wiara i rozum są jednością". - Mówi o tym słynna encyklika Jana Pawła II "Fides et ratio", oraz nauczanie papieża Benedykta XVI - dodał.

Kard. Gerhard Müller: Polska ciągle musi walczyć, żeby wiara mogła przetrwać

Kard. Gerhard Müller przypomniał również, że chrześcijaństwo liczy już ponad 2000 lat, a mimo to "dziś stoimy na rozdrożu i trzeba tłumaczyć kwestie duchowe, ideologiczne czy politykę". - Choć Polska rzeczywiście rozumie, czym jest katolicyzm, to jednak ciągle musi walczyć, żeby on mógł w niej przetrwać - powiedział. - Jeden z doradców Putina [kardynał nie podał konkretnego nazwiska - red.] powiedział ostatnio, że żeby zniszczyć Polskę, trzeba zniszczyć polski katolicyzm i wtedy będzie otwarta droga do Europy - dodał. Według kard. Müllera gwarancją jedności naszego kraju jest zachowanie wiary katolickiej. Dlatego - jak zaznaczył - trzeba o nią "zabiegać".

Abp Jędraszewski broni Jana Pawła II: To przypomina czasy stalinowskie

"Mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski"

Niemiecki duchowny stwierdził, że "obecnie mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski". - Nie próbuje się go dokonać za pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej - podkreślił. - W 1981 r. Mehmet Ali Agca chciał fizycznie zabić papieża Jana Pawła, tymczasem dziś próbuje się tego dokonać ideologicznie - niszcząc dobre imię św. Jana Pawła II i stoją za tym te same służby, które stały za zamachem 13 maja - dodał kard. Müller.

Polacy wymodlili zdrowie, teraz wymodlą dobre imię

Jak wspomniał podczas swojego przemówienia kard. Gerhard Müller, w 1981 r. jeden z jego znajomych profesorów powiedział mu, że Polacy wymodlą papieżowi zdrowie. - Dziś też przy pomocy orędownictwa Matki Bożej, Polacy wymodlą, żeby zostało zachowane dobre imię Jana Pawła II - stwierdził duchowny, dodając, że "tylko w Jezusie Chrystusie możemy doświadczyć zbawienia, miłości i prawdziwej wolności". - Polonia semper fidelis [Polska zawsze wierna - red.]" - podsumował.

"Jeśli Polska chce pozostać Polską, to ma być chrystusowa"

Sponsorem PKN Orlen i Ministerstwo Kultury

Nagrody zostały przyznane podczas Targów Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. W tym roku głównym sponsorem wydarzenia był PKN Orlen. Dofinansowało je także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Janusz (a właściwie Jan) Szewczak, wiceprezes PKN Orlen, który odpowiada za obszar finansów spółki, powiedział, że targi wydawców "są wyrazem piękna dobra, prawdy odczytywania tych najważniejszych dla chrześcijan wartości". - Nie jest to proste, bo wokół widzimy tak wiele brzydoty, tyle zła, obsceniczności, pogardy, nienawiści - ocenił, dodając, że mimo to "są tacy, którzy chcą przekazać coś potomnym".