Policja nie podała na razie ani opisu miejsca, ani okoliczności znalezienia zwłok mężczyzny. Istok to wieś w gminie Dubicze Cerkiewne, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformowała Polską Agencję Prasową, że po godz. 14:00 funkcjonariusze dostali zgłoszenie o tym, że w lesie w okolicach tej miejscowości znaleziono zwłoki mężczyzny. - Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe, w tym identyfikacyjne. Na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny - mówiła.

Podlaskie. Zwłoki mężczyzny w pobliżu granicy z Białorusią. Policja ustala, kim był

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej osoby prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. W tym tygodniu wszczęła podobne postępowanie, dotyczące zwłok mężczyzny odnalezionych we wtorek wieczorem na podmokłym terenie w Puszczy Białowieskiej, kilka kilometrów od miejscowości Kosy Most i Janowo. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów tożsamości. Po zebraniu dowodów śledczy z Hajnówki przekazują sprawę do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To właśnie ona, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, prowadzi wszystkie sprawy dotyczące śmierci migrantów od rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku.

W tej chwili w Suwałkach prowadzone są dwa postępowania. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 - gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym - do końca 2022 roku. Drugie śledztwo obejmuje wszystkie przypadki śmierci osób, odnotowane od początku 2023 roku - wylicza PAP.

Straż Graniczna poinformowała, że w środę polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 106 osób. Wśród nich byli obywatele Indii i Somalii. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Krynkach po trzech obywateli Czadu i Mali przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz. Z kolei za pomocnictwo zatrzymano w okolicach Czeremchy Ukraińca, który przewoził czterech Afgańczyków, a na terenie PSG Narewka Ukraińca, który dopiero przyjechał po migrantów.

