Kiedy siać marchew, a kiedy ogórki i inne warzywa ogrodowe? Terminarz siewu

Warzywa, które chcemy hodować w przydomowych ogródkach w wielu przypadkach nadają się do wysiewu bezpośrednio do gruntu. Są jednak gatunki, które ze względu na niską odporność na chłodniejsze temperatury wymagają wcześniejszego przygotowania sadzonek. W tym artykule dowiesz się, które warzywa można siać, a które sadzić i w jakim terminie najlepiej to zrobić, aby cieszyć się obfitymi plonami.

Kiedy siać warzywa do gruntu?

Każda z roślin charakteryzuje się różnymi wymaganiami co do temperatury, czy ilości słońca potrzebnego do prawidłowego rozwoju. Warzywa, które można bezpośrednio wysiać do gruntu to te, które nie tylko są odporne na niskie temperatury, czy przymrozki, ale mają również krótszy okres wegetacji. W przypadku takich gatunków istotny jest odpowiedni termin wysiewu. Kiedy zrobimy to zbyt późno, istnieje duża szansa, że nasze plony okażą się niezadowalające, albo nie będzie ich wcale. Wczesną wiosną możemy więc siać:

rzodkiewkę - w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny,

pietruszkę - w marcu i kwietniu,

cebulę - w połowie kwietnia,

szpinak - w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny,

bób - od końca marca i przez cały kwiecień,

fasolę szparagową - od połowy maja do lipca,

marchew - w zależności od odmiany można wysiewać do gruntu od marca do czerwca.

Które warzywa nadają się na rozsady?

Te warzywa, które mają słabszą odporność na niskie temperatury i dłuższy okres wegetacji wymagają uprawy z rozsady. Rozsada jest bardzo młodą rośliną wyhodowaną z nasiona w specjalnych pojemnikach. Po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości możemy gotową rozsadę przesadzić do gruntu. Rozsady najlepiej przygotować wczesną wiosną, a nawet już od połowy lutego. Proces ten nie jest jednak koniecznym warunkiem uzyskania plonu. Pozwala za to znacząco go przyspieszyć. Dostarcza także roślinom odpowiednich warunków wzrostu, zwiększając szansę na urodzajne zbiory. Warzywa, które nadają się na rozsady to: