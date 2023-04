Kiedy i jak sadzić dalie do gruntu? Co trzeba sprawdzić przed zasadzeniem? [PORADNIK]

Dalie, znane też jako georginie, do gruntu można sadzić już kwietniu, ale najbezpieczniej zaczekać do połowy maja, tak aby nie narazić ich na ewentualne przymrozki. Rośliny te lubią miejsca dobrze nasłonecznione, ciepłe i osłonięte przed wiatrem. Gleba do uprawy dalii powinna być dobrze spulchniona, ale nie nadmiernie żyzna, przepuszczalna, o odczynie od obojętnego do lekko zasadowego (najlepsze będzie pH 7,0-7,2).

Jak sadzić dalie do gruntu? Co trzeba sprawdzić przed zasadzeniem?

Na początek warto sprawdzić, w jakim stanie dalie przezimowały. Jeśli pojawiła się na nich zgnilizna lub pleśń, trzeba wyciąć porażoną część i zabezpieczyć miejsce wycięcia fungicydem (środkiem grzybobójczym) albo wyrzucić - jeśli choroba opanowała większą część karpy. Duże karpy najlepiej podzielić na mniejsze fragmenty za pomocą ostrego zdezynfekowanego noża. Takie podzielone karpy powinny składać się z kilku bulw, z dwoma-trzema pąkami na każdej z nich. W dniu sadzenia dalii dobrze umieścić karpy w wodzie na kilka godzin lub zanurzyć na kwadrans w roztworze preparatu grzybobójczego.

Maksymalna głębokość dołków, w których umieścisz bulwy dalii, nie może być większa niż 5-7 cm, a odległość między nimi powinna wynosić około 25-30 cm (niskie odmiany) lub 60-80 cm (wysokie odmiany). Bulwy przysyp warstwą ziemi, lekko ugnieć i podlej. Najwyższe odmiany dalii podeprzyj palikami, bo dzięki temu pędy nie będą nie pokładały się pod ciężarem kwiatów. W okresie kwitnienia, od lipca do października, usuwaj przekwitające kwiatostany. W ten sposób pobudzisz roślinę do tworzenia nowych kwiatów, uchronisz ją też przed pleśnią. W lecie, zwłaszcza w okresie suszy, podlewaj dalie regularnie.