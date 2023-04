Brutalne pobicie w Gdańsku. Policja zatrzymała podejrzanych, w tym 16-latkę

Zobacz wideo Zuzanna Rudzińska-Bluszcz gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl

Do sieci trafiło brutalne nagranie z pobicia mężczyzny w Gdańsku. Widać na nim, jak jeden z napastników uderza pięścią prosto w głowę drugiego mężczyznę. Pyta go, czy "boli", po czym znowu padają uderzenia, również w brzuch. Następnie do ataku przyłącza się kolejny mężczyzna. - Nie zasłaniaj się (...), nie chce mi się szarpać - słychać na nagraniu.

Brutalne pobicie w Gdańsku. Zatrzymano trzy osoby

W związku ze sprawą jeszcze tego samego dnia zatrzymano trzy osoby podejrzane o atak na mężczyznę. - Wczoraj po południu policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zabezpieczyli materiał filmowy, który ukazał się na jednym z portali. Na filmie widać, jak dwóch mężczyzn bije pokrzywdzonego, a kobieta nagrywa to zdarzenie. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady - poinformowała Magdalena Ciska, rzeczniczka prasowa gdańskiej policji. W sprawie zatrzymano 16-letnią gdańszczankę, 21-latka z Pruszcza Gdańskiego oraz 22-latka z Gdańska. - Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, natomiast 16-latka została przewieziona do policyjnej izby dziecka. Podczas sprawdzania jej danych okazało się, że jest poszukiwana i sąd rodzinny i nieletnich wydał postanowienie o umieszczeniu jej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - przekazała rzeczniczka.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".