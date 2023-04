Pijany polityk z Mazowsza wsiadł za kółko. Usłyszał zarzut

Starosta płocki usłyszał w piątek zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. 39-letni Sylwester Z. przyznał się do czynu. - Z całego serca mówię wam "przepraszam". Wiem, że ta sytuacja nadszarpnęła zaufanie do mnie, jako do samorządowca, starosty płockiego, głowy rodziny, czy po prostu do człowieka - mówił.

