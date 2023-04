Pogoda na majówkę. Najpierw przymrozki, a potem deszcz. Co z majowym wypoczynkiem?

Nadchodzące dni przyniosą spore zmiany w pogodzie. Słońce i wysokie temperatury sięgające 20 st. C, w przyszłym tygodniu zostaną zamienione na pochmurną aurę z opadami deszczu, a nawet burzami. Czeka nas także spadek temperatury, miejscami nawet do 7 st. C w ciągu dnia. Wieczorami z kolei spodziewane są przymrozki. Prognozy wskazują, że do majówki aura nie ulegnie znaczącej poprawie. Jakiej pogody możemy spodziewać się w długi weekend majowy?

REKLAMA

Zobacz wideo Czysty ruszt, pięknie podane przekąski i szybko schłodzone napoje, czyli myki na sezon grillowy

Po słonecznym tygodniu czeka nas załamanie pogody

Jak poinformowali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w weekend Polska znajdować się będzie pod wpływem słabego wyżu. Zarówno sobota jak i niedziela będzie słoneczna i ciepła. Temperatura miejscami sięgać będzie nawet 20 st. C. Chłodniej może być jedynie na wybrzeżu. Tam lokalnie około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy miejscami dość porywisty, wiejący z kierunków południowych. W niedzielę okresami mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Wraz z nadejściem nowego tygodnia aura ulegnie zmianie. Temperatura spadnie nawet poniżej 10 st.C. Spodziewane są także nocne przymrozki. Szczyt ochłodzenia prognozowany jest na środę. Wówczas termometry wskazywać będą minimalnie od 1 st. C. do 4 st. C., a w rejonach podgórskich około -2 st. C. Tam także mogą pojawić się opady śniegu. Wiatr na znacznym obszarze kraju będzie dość silny. Na wybrzeżu może osiągać w porywach do 70 km/h. W czwartek temperatura będzie powoli wzrastać. Maksymalnie na termometrach może pojawić się od 7 st. C do 12 st. C.

60 osób utknęło na najwyższej górze Szwecji. Wszystko przez wiatr i roztopy

Jaka pogoda na długi weekend majowy?

Pogoda będzie poprawiać się wraz z końcem miesiąca. Według najnowszych wyliczeń modelu GFS w nadchodzący długi weekend majowy temperatura oscylować będzie w granicach 15 st.C. Pierwsze trzy dni maja mogą jednak okazać się nieco chłodniejsze. Według ekspertów z serwisu fanipogody.pl w wielu miejscach w kraju w tych dniach temperatura nie przekroczy 10 st. C. Nie zapowiada się jednak, aby nadal miały pojawiać się nocne przymrozki. Okresami mogą wystąpić jednak przelotne opady deszczu. Według wyliczeń europejskiego modelu ECMWF dopiero po majówce na stałe w naszym kraju zagoszczą temperatury na poziomie 20 st. C. Mimo to wciąż będziemy narażeni na dynamiczne zjawiska atmosferyczne w tym m.in. burze.