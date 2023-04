Mewy pokrzyżowały plany policji. Wygoniły funkcjonariuszy z miejsca obserwacji

Zobacz wideo Na efekty nie trzeba było długo czekać. W niespełna 3 godziny mundurowi ujawnili 14 kierujących pojazdami, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego.

W ubiegły czwartek policjanci ze Szczecina wsparli kołobrzeskich funkcjonariuszy i za pomocą drona obserwowali zachowania kierowców. Policyjne drony są wyposażone w kamery, które nie mierzą prędkości, ale nagrywają i fotografują nieprawidłowe zachowania kierujących. Policjanci mieli obserwować rejon przejścia dla pieszych przy ul. VI Dywizji Piechoty oraz przy ul. Kamiennej w Kołobrzegu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W niecałe 3 godziny funkcjonariusze ujawnili 14 kierujących pojazdami, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. W pewnym momencie jednym z dronów zainteresowały się jednak mewy. - Podlatywały niebezpiecznie blisko, było ich sporo, więc by nie narażać sprzętu, policjanci przenieśli się w inne miejsce - powiedział sierż. szt. Daniel Kolasiński z policji w Kołobrzegu, cytowany przez Głos Koszaliński.

REKLAMA

Kierowca wjechał autem do rowu i chciał je wyciągnąć traktorem. Miał 3 promile

Policja apeluje o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

Jak się okazało, dronowi udało się wypatrzeć w locie kilku kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Zostali oni zatrzymani do kontroli. Mandat w wysokości 300 złotych wręczono kierowcom, którzy m.in. nie zastosowali się do znaku "STOP". Jak głosi policyjny komunikat, oprócz tego dron wypatrzył także "kierującego pojazdem ciężarowym, który przewoził ładunek sypki bez odpowiedniego zabezpieczenia", za co grozi mandat w wysokości 150 złotych. Policja apeluje do wszystkich kierowców o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. "Pamiętajmy, że popełnianie z pozoru 'błahych' wykroczeń drogowych, może mieć tragiczne skutki. Stosujmy się do zasad i miejmy realny wpływ na bezpieczeństwo na naszych drogach!" - pisze na swojej stronie policja.