Jerzy Matysiak nie żyje. Adwokat zmarł w sądzie, czekał na rozprawę

W czwartek około godz. 9:40 Jerzy Matysiak przybywał w gmachu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy; pod salą nr 118 oczekiwał na rozprawę. Nagle zasłabł. Wezwano pogotowie, a do czasu przyjazdu ratowników reanimował go jeden z prokuratorów. - W oczekiwaniu na przyjazd załogi pogotowia ratunkowego kontynuowano czynności reanimacyjne, w tym resuscytację krążeniową. Do czynności ratunkowych włączył się obecny na miejscu adwokat. Użyto również defibrylatora będącego na wyposażeniu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - przekazał "Gazecie Pomorskiej" rzecznik bydgoskiego sądu Daniel Sobociński.

Jak dodał, około godz. 9:57 na miejsce przyjechała karetka. Ratownicy stwierdzili brak czynności życiowych. Do sądu musiał przyjechać jeszcze lekarz, aby wystawić kartę zgonu. - Z informacji uzyskanych od obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji dyrektor sądu dowiedział się, że czas oczekiwania na lekarza sądowego może wynieść kilka jak nie kilkanaście godzin. W tej sytuacji w porozumieniu z funkcjonariuszami policji wezwał lekarza z pobliskiej przychodni. Lekarz pojawił się w sądzie i około godziny 12:30 taką kartę zgonu wystawił - powiedział Daniel Sobociński. Po godzinie 14:00 z gmachu sądu zabrano ciało adwokata. Odbyło się to w obecności rodziny zmarłego.

Nie żyje adw. Jerzy Matysiak

Jerzy Matysiak urodził się w lipcu 1949 roku w Wyrzysku. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze w trakcie nauki pracował w charakterze radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy wpisany został 16 grudnia 1994 roku.

- Mecenas opuścił nas niespodziewanie, w budynku sądu, oczekując na kolejną rozprawę. Zawsze uczynny, życzliwy, żywo zainteresowany sprawami publicznymi i środowiskowymi - powiedział "Gazecie Pomorskiej" adw. Michał Bukowiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

