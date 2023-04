Jak informuje "Gazeta Wyborcza", projekt ustawy "w obronie chrześcijan" przygotowany przez Solidarną Polskę trafił pod obrady sejmowej podkomisji, która zgłosiła szereg poprawek. W oryginale podkreślone jest, że państwo nie może dopuszczać, by obywatele byli "atakowani ze względu na wyznawaną religię", jak i by dochodziło do "profanowania miejsc i przedmiotów kultu religijnego".

REKLAMA

Zobacz wideo Ziobro ujawnia szczegóły dotyczące pistoletu! "Od ponad 20 lat strzelam z broni"

Zmiana zaproponowana przez Zjednoczoną Prawicę. Już bez "obrazy uczuć religijnych"

Z ustaleń dziennikarzy "Wyborczej" wynika, że Zjednoczona Prawica chce zmian w przepisie, który przewiduje do dwóch lat więzienia za obrażanie uczuć religijnych innych osób oraz za publiczne znieważenie przedmiotu czci czy miejsca kultu. Zaproponowano, by znieść znamię "obrazy uczuć religijnych" tak, by ściganie nie było uzależnione od "subiektywnego odczucia wiernych".

Po zaproponowanej zmianie odpowiedzialność karna groziłaby już za: publiczne lżenie Kościoła lub innego związku wyznaniowego; wyszydzanie zasad doktrynalnych i obrzędów; publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnego lub miejsca wykonywania obrzędów. Za to miałoby grozić do dwóch lat więzienia. Chyba że sprawca dopuściłby się tych czynów w trakcie mszy lub za pomocą środków masowego komunikowania - wówczas maksymalna kara wzrosłaby do trzech lat pozbawienia wolności.

Ukraińcy pokazali nagranie z "czyszczenia okopu z Rosjan" [WIDEO]

Według Ordo Iuris po zmianach wolność słowa będzie "nienaruszona". - Uchwalenie projektu z powyższymi zmianami umożliwi skuteczniejszą ochronę wolności religijnej w Polsce - uważa członek zarządu Ordo Iuris Łukasz Bernaciński w rozmowie z "GW". Inni eksperci wskazują natomiast na to, że określenie "lży" jest nieostre i otwiera pole do subiektywnych interpretacji dla sędziów i prokuratorów.

Poza tym politycy chcą wykreślenia słowa "złośliwe" z zapisu, dotyczącego "złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych". Pomysłodawcy wskazują na sprawę posłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus, która stanęła w toruńskim kościele w ramach protest przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji. Sąd umorzył tę sprawę.

Scheuring-Wielgus nie zostanie ukarana za transparent w kościele