35 lat temu wykonano ostatnią egzekucję w Polsce. Czabański nie doczekał moratorium na karę śmierci

Andrzej Czabański zasłynął jako ostatnia osoba w Polsce, na której wykonano wyrok śmierci. Został skazany 12 czerwca 1986 roku w Tarnowie. Jego ofiarą była 16 lat starsza Weronika Nowak (dane zmienione). Mężczyzna wywabił ją z domu pod pretekstem telefonu z USA, gdzie przebywał jej mąż. Andrzej był wieloletnim sąsiadem kobiety, bardzo dobrze się znali, a jego brat chodził do jednej klasy z córką Weroniki. Czabański miał zgwałcić, a następnie brutalnie zamordować kobietę - uderzał ją kluczem do kół, a później podnośnikiem do samochodu.

Następnie udał się do domu ofiary, aby zabić jej córki, ponieważ widziały, że to właśnie z nim wychodziła ich matka, więc ich ewentualne zeznania mogłyby go pogrążyć. "Nastoletnią Olę, która otwiera drzwi, dusi krawatem. Młodsza Julia biegnie siostrze na pomoc, więc uderza ją z całych sił. Gdy dziewczynki zaczynają krzyczeć, przestraszony Czabański ucieka oknem" - pisze portal WP. Następnie kieruje się do swojej babci, która mieszka pod Tarnowem i tam zostaje aresztowany.

Ostatni papieros i ostatnia egzekucja

21 kwietnia 1988 roku ma zostać wykonana egzekucja, o czym skazany Czabański jeszcze nie wie. Zostaje wyprowadzony z celi pod pretekstem spotkania z przedstawicielem Rady Państwa, która rozpatrywała wniosek o ułaskawienie.

Morderca zostaje zbadany przez lekarza - aby wykonać egzekucję, skazaniec musi być zdrowy. Do Krakowa przyjeżdżają kaci. "Zawsze jest ich dwóch. W dokumentach mieli fałszywe dane. Ich prawdziwą tożsamość znało tylko kilka osób z Centralnego Rejestru Zakładów Karnych. Mówiło się, że jeżdżą po całej Polsce czarną Wołgą" - czytamy w WP.

Ostatnim życzeniem Czabańskiego przed wykonaniem wyroku był papieros. Zgodnie z procedurami nie spełniało się prośby, której realizacja zajęłaby ponad godzinę, albo byłaby uznana za niemoralną. Skazany nie mógł również poprosić o alkohol, musiał być w pełni świadomy.

Z zawiązanymi oczami jest prowadzony do celi śmierci - na suficie stryczek, na podłodze zapadnia. W książce "Spowiedź polskiego kata" wykonawca wyroku miał anonimowo opowiedzieć, że Czabański próbował jeszcze walczyć o życie. "Kopał. Gryzł. Szarpał się, bluźnił i wył. Strażnicy skuli mu z tyłu ręce kajdankami i ciągnęli jak worek" - cytuje WP. Nie wiadomo, czy relacja jest prawdziwa.

Andrzeja Czabańskiego powieszono dokładnie 35 lat temu, chwilę po godzinie 17 w krakowskim więzieniu Montelupich.

Zniesienie kary śmierci w Polsce

Rok przed egzekucją Czabańskiego Komisja ds. Reformy Prawa Karnego rozpoczęła prace nad projektem moratorium w sprawie wykonywania kary śmierci. Zawieszenie wykonywania egzekucji zostało wprowadzone po kilku miesiącach od ostatniego stracenia - 7 grudnia 1989 Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłosi amnestię, która zniosła wyroki śmierci i zamieniła je na 25 lat pozbawienia wolności. Moratorium obowiązywało do formalnego wyeliminowania kary śmierci przez nowy kodeks z 1997 roku. Łącznie w latach 1956-1988 w PRL stracono 321 osób. Andrzej Czabański został pozbawiony życia jako ostatnia osoba w Polsce. Po nim na śmierć skazano jeszcze kilkanaście osób - wszystkie wyroki zmieniono na karę 25 lat więzienia.

Temat przywrócenia kary śmierci co jakiś czas powraca w dyskusji publicznej. W 2004 roku Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt nowelizacji kodeksu karnego, w którym przewidywano m.in. przywrócenie kary śmierci. Jednak projekt został odrzucony przez Sejm większością głosów. Debata w sprawie wykonywania egzekucji rozgorzała na nowo przy sprawie niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. Przeciwnicy egzekucji argumentowali, że jest to świetny przykład, dlaczego nie powinno być powrotu kary śmierci, ponieważ zabito by niewinnego człowieka. Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki. Dopiero po 18 latach został oczyszczony z zarzutów i uniewinniony. W ramach zadośćuczynienia sąd przyznał Tomaszowi Komendzie odszkodowanie w wysokości 12 mln 811 tys. 533 zł i 12 gr.

Niektóre dane personalne zostały zmienione.