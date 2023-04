Przemysław Czarnek pojawił się na TikToku. Już w pierwszym nagraniu stawia warunki i atakuje TVN

Zobacz wideo Katarzyna Lubnauer gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

Obok Dominika Tarczyńskiego, Radosława Fogla i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, na tiktokowym profilu partii rządzącej pojawił się Przemysław Czarnek. - Dzień dobry, cześć, to ja. Minister Czarnek - przywitał się z odbiorcami. - Dużo pytań było do mnie i zarzutów po tej wypowiedzi Radka Fogla (chodzi o post pt. "Za co tak nienawidzicie PiS-u?" - red.). Jestem do waszej pełnej dyspozycji. Tylko jeden warunek, zadawajcie pytania konkretne, a nie pytania na zasadzie "nie lubimy Czarnka za jego reformy". Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem, a nie oparte na manipulacji i kłamstwie podawanym w niektórych mediach, takich jak TVN - mówił minister. - Jestem do waszej pełnej dyspozycji. Odpowiem na każde wasze pytanie - przekazał, dodając, że takie pytanie musi "bazować na rzeczywistości i być postawione z rozumem".

W kolejnym filmie Czarnek zwrócił się do odbiorców, mówiąc, że "szczerze im nie zazdrości". - Czasy są naprawdę trudne. Nadmiar informacji, bombardowanie informacjami, które mamy w rozmaitych programach telewizyjnych, w internecie, w mediach społecznościowych (...). Kiedyś my młodzi ludzie, nie mieliśmy dostępu do aż tak wielkiej ilości informacji - mówił, dodając, że nadmiar informacji potrafi spustoszyć świadomość. - Stąd wiele problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej u dzieci - powiedział minister. Stwierdził też, że zwiększono liczbę etatów psychologów i pedagogów o 20 tysięcy w polskich szkołach w ciągu roku.

Minister edukacji odniósł się do filmiku, na którym wystąpił Radosław Fogiel, który pytał wyborców, "za co tak nienawidzą PiS-u". - Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat. Chętnie posłucham, konkrety, w komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? - mówił.