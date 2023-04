Pogoda. Antycyklon Petra przyniesie dużo ciepła i słońca. W czwartek początek ocieplenia

Decydujący wpływ na pogodę będzie miał antycyklon Petra. Jego pole rozciąga się między Morzem Północnym, Skandynawią i Rosją, a od czwartku 20 kwietnia wpłynie również na sytuację w Polsce. Cyklon spowoduje gwałtowną falę zmian w temperaturze za sprawą napływającego ciepłego powietrza. Najkorzystniejszych pogodowo dni możemy spodziewać się między 20 a 23 kwietnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na czwartek w Polsce. Z każdą godziną będzie bardziej słonecznie

Pogoda po przejściu górnego niżu, a więc od czwartku 20 kwietnia, zacznie się stabilizować. W tym dniu mogą wystąpić lokalne opady deszczu na zachodzie i południu, jednakże nie będą one nasilone. Na przeważającym obszarze Polski temperatura będzie wzrastać do około 15-20 st. C. Standardowo ochłodzenia należy spodziewać się w rejonach podgórskich - informują synoptycy z DobraPogoda24.

Kleszcze. Gdzie występują? Jak się przed nimi uchronić?

Jak możemy zaobserwować na mapie Windy, zachmurzenie w czwartek wystąpi głównie na zachodzie kraju, ale z każdą kolejną godziną można spodziewać się rozpogodzeń. Noc zapowiada się bezchmurnie. Na Mazowszu zapowiadana jest temperatura do około 17 stopni w ciągu dnia. W nocy może spaść ona do 6 stopni. Najchłodniej może być na Pomorzu, gdzie temperatura może osiągnąć maksymalnie 12 stopni w dzień.

Co teraz pyli? Sprawdź na co uważać będąc alergikiem

Pogoda. Zbliża się najcieplejszy okres

Według wstępnych prognoz synoptyków, najcieplejszym okresem w tym tygodniu ma być najbliższy weekend. Temperatura w Polsce miejscami może osiągnąć co najmniej 20 stopni. Jest to doskonały moment, sprzyjający wypoczynkowi wśród rozkwitającej przyrody. W niedzielę anomalia temperatury osiągnie około 4-8 stopni powyżej normy wieloletniej, stając się tym samym najcieplejszym dniem tygodnia.