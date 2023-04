Minister zdrowia zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Niedzielski podał datę

Zobacz wideo Niedzielski: Naszym celem jest sprowadzenie zakażenia COVID do charakterystyki, jaką ma grypa

Minister zdrowia zapowiedział na środowej konferencji prasowej, że stan zagrożenia epidemicznego w Polsce zostanie zniesiony 30 czerwca. Oznacza to koniec obostrzeń, które nadal obowiązują. Adam Niedzielski poinformował, że temat był omawiany na wtorkowym posiedzeniu rządu. - W tej chwili zostaną przygotowane odpowiednie dwa rozporządzenia. Jedno z tych rozporządzeń to rozporządzenie dotyczące stanu epidemicznego - i ono właśnie wskaże konkretną datę zniesienia stanu, którą w tej chwili przewidujemy na 30 czerwca - zadeklarował Niedzielski. Dodał, że drugie rozporządzenie dotyczy restrykcji. - Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając jeszcze w innych podmiotach leczniczych - przekazał szef resortu zdrowia.

REKLAMA

Na szczepienie przeciwko COVID-19 wciąż nie jest za późno. Jak się zapisać?

Minister zdrowia zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Jak tłumaczy minister zdrowia - decyzje te podejmowane są na podstawie danych o zachorowaniach. - Sytuacja epidemiczna ulega poprawie. Mówię tutaj zarówno o kwestii zakażeń covidowych, ale również kwestii zachorowań na grypę. Jak wszyscy wiemy, w ostatnim czasie to przede wszystkim zachorowania na grypę dominowały i decydowały o sytuacji epidemicznej w kraju, ale systematycznie widzimy już spadek tej liczby zakażeń. W zasadzie w ciągu ostatniego tygodnia widzimy, że ta dzienna liczba zakażeń grypowych spadła z poziomu ponad 20 tysięcy dziennie do poziomu około 15 tysięcy, więc widać, że ta poprawa ma swój dynamiczny charakter - relacjonował Niedzielski. Minister zdrowia odwiedził w środę Piłę.

W środę resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby odnotowano 631 nowych infekcji koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarły 2 osoby. W całym kraju wykonano 5 567 testów w kierunku SARS-CoV-2. Z powodu koronawirusa w szpitalach są 1082 osoby, to prawie pół tysiąca mniej niż jeszcze tydzień wcześniej. Portal Rynek Zdrowia przypomina, że 29 marca było 2561 pacjentów covidowych.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: