7-letnia dziewczynka wypadła z krzesełka wyciągu narciarskiego. Zakopiańska policja prosi o pomoc

Zakopiańska policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 14 stycznia ok. godz. 11 na stacji narciarskiej "Rusin-Ski" w Bukowinie Tatrzańskiej. "Tego dnia 7-letnia dziewczynka chwilę po rozpoczęciu wyjazdu koleją wypadła z krzesełka na wysokości drugiej podpory, doznając obrażeń ciała" - informują funkcjonariusze. Narciarka znajdowała się na krzesełku wraz z innymi dziećmi i dorosłym opiekunem. 7-latka była ubrana w jasnoróżową kurtkę, czarne spodnie narciarskie i kask.

