Wybił szybę w samochodzie i błagał o pomoc przy A4. Okazało się, że został porwany

Do porwania 29-latka doszło w Zabrzu 17 kwietnia. Czterech mężczyzn w wieku 24, 26, 30 i 45 lat pobiło swoją ofiarę, a następnie zamknęło ją na tylnym siedzeniu samochodu osobowego. Mężczyźnie udało się wyswobodzić kiedy oprawcy zatrzymali się na jednej ze stacji benzynowych w województwie opolskim. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy obezwładnili podejrzanych. 19 kwietnia zatrzymanym postawiono zarzuty. Prokurator rejonowy w Strzelcach Opolskich wystąpił także o zastosowanie w stosunku do nich trzymiesięcznego aresztu.

Uprowadzony i pobity 29-latek błagał o pomoc przy autostradzie A4

Mężczyźni z uprowadzonym 29-latkiem kierowali się w stronę Wrocławia. Jechali autostradą A4, a następnie zjechali na stację benzynową w okolicach Góry św. Anny. Jak poinformował portal nto.pl kiedy dwóch z oprawców zajęło się tankowaniem, a pozostali dwaj udali się do sklepu, 29-latek wykorzystał chwilę nieuwagi porywaczy. Mężczyzna wybił szybę w samochodzie, co pozwoliło mu się z niego wydostać. Wtedy zaczął wołać o pomoc. Zakrwawionego i pobitego mężczyznę oprawcy, stosując przemoc fizyczną, ponownie próbowali umieścić w samochodzie. Wszystko obserwowali naoczni świadkowie. "Ten mężczyzna był mocno zakrwawiony, a twarz miał wręcz siną od bicia. To cud, że udało mu się uciec" - cytuje jednego z obserwatorów serwis nto.pl.

Policjanci zatrzymali czterech podejrzanych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty

Oprawcy, którym sytuacja wymknęła się spod kontroli, postanowili odjechać ze stacji benzynowej. Nie zapłacili jednak za paliwo, dlatego, aby nie wzbudzać podejrzeń pracowników i nie ściągnąć na siebie policji, zadzwonili na stację, by poinformować, że ktoś niedługo przyjdzie uregulować rachunek. Świadkowie zdarzenia zdążyli jednak powiadomić służby o poważniejszym przestępstwie niż kradzież paliwa. Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom udało się zatrzymać podejrzanych mężczyzn.

Wszyscy czterej w środę 19 kwietnia składali wyjaśnienia w prokuraturze. Podejrzani usłyszeli także zarzuty. "Chodzi o pozbawienie wolności innej osoby, udział w jej pobiciu, kierowanie wobec niej gróźb karalnych. Prokurator rejonowy w Strzelcach Opolskich wystąpił o zastosowanie w stosunku do mężczyzn trzymiesięcznego aresztu. Na obecnym etapie postępowania oraz ze względu na udział w niej wielu osób i jej rozwojowy charakter na razie nie udzielamy informacji o motywie postępowania sprawców" - poinformował cytowany przez lokalne Radio Doxa Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.