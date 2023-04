37-latek gromadził w garażu materiały wybuchowe. Śledczy zbadają, dlaczego

W środę przed południem koszalińska policja informowała o podejrzanych substancjach składowanych w jednym z garaży przy ul. 4 Marca. 37-letni mężczyzna, który wynajmował garaż, został zatrzymany. Jak podaje portal Wnp.pl na podstawie doniesień PAP, tego samego dnia funkcjonariusze potwierdzili, że w budynku znajdowały się materiały wybuchowe trzymane w beczkach i wiadrach. Rozpoczęto ich wywóz z udziałem pirotechników, a także detonację.

