Wywiercili dziurę w skarbcu i ukradli ponad 6,4 mln euro. Złodzieje z Dolnego Śląska staną przed sądem

Akt oskarżenia wobec sprawców kradzieży skierował do sądu dolnośląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Na ławie oskarżonych zasiądzie siedem osób. Główny oskarżony - Rafał C. - będzie odpowiadał za kierowanie grupą przestępczą, pozostali m.in. za dokonanie kradzieży z włamaniem. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Do kradzieży doszło na początku listopada 2020 r. Szybko okazało się, że za włamaniem do siedziby Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu stoją osoby wywodzące się z Dolnego Śląska.

"W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że inspiratorem przestępstwa był pracownik niemieckiego urzędu celnego, odpowiedzialny m.in. za projektowanie, opiniowanie i certyfikowanie pomieszczeń do przechowywania depozytów o charakterze wartościowym. Mężczyzna przekazał członkom grupy plany skarbca, w tym dokumentację dotyczącą jego zabezpieczeń, umiejscowienia oraz materiałów z jakich został wykonany. Wiedza ta była niezbędna do zaplanowania i przygotowania kradzieży z włamaniem" - informuje Prokuratura Krajowa.

Akt oskarżenia ws. zuchwałej kradzieży w Duisburgu

Jak dodają śledczy, "członkowie grupy przystąpili do realizacji przestępstwa wyposażeni w specjalistyczny sprzęt budowlany, przy pomocy którego dokonali odwiertów w najsłabiej zabezpieczonym miejscu". By dostać się do skarbca urzędu celnego, złodzieje przewiercili dziurę z sąsiedniego pomieszczenia w piwnicy budynku.

Świadkowie twierdzą, że odgłosy wiercenia słyszeli około godz. 6 rano. Według ich relacji, o godz. 9 trzech mężczyzn ubranych w ciemne ubrania robocze i czapki zimowe zaczęło pakować ładunek do białej furgonetki z przesuwanymi drzwiami. W tym celu kilkukrotnie wchodzili i wychodzili z budynku urzędu celnego. Następnie odjechali z miejsca kradzieży. "Uciekając z miejsca zdarzenia, posłużyli się pojazdami, które posiadały tzw. sklonowane tablice rejestracyjne" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

