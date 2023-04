Uczniowie obrażali nauczycielkę i wszystko transmitowali na TikToku. Sąd w Malborku ukarał nastolatków

Do zdarzenia doszło na początku marca w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim. Na TikToku pojawiła się transmitowana na żywo około 5-minutowa relacja. Uczniowie obecni w klasie obrażali swoją nauczycielkę i z rozbawieniem wykonywali polecenia obecnych na czacie komentatorów.

"Niech pani mnie nie wk...", "Pakujemy walizy i wy... stąd" - takie słowa padały na nagraniu. Uczniowie sprzeczali się też z nauczycielką, twierdząc, że rzekomo niczego nie nagrywają. Nauczycielka złożyła na policji zawiadomienie o znieważeniu. Ustalono, że za nagraniem stoi pięciu uczniów w wieku 14 i 15 lat.

Lisewo Malborskie. Sąd w Malborku ukarał uczniów

Jak podaje portal regiony.tvp.pl na podstawie doniesień PAP, Sąd Rejonowy w Malborku ukarał nastolatków. - Względem nieletnich zastosowano środki wychowawcze w postaci nadzoru kuratora oraz zobowiązania do wykonania przez każdego z nich prac społecznych w wymiarze 10 godzin w terminie 3 miesięcy, a względem jednego z nieletnich wymiar prac społecznych ustalono na 20 godzin do wykonania w terminie 6 miesięcy - przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsk sędzia Łukasz Zioła.

Uczniowie otrzymali też nagany dyrektora i wychowawcy, pozbawiono ich też funkcji w samorządzie klasowym. Co więcej, mają też zakaz przynoszenia telefonów do szkoły. - To nie jest klasa, która nie sprawia problemów, ale do tej pory nie były one tak rażące. Wcześniej na bieżąco działaliśmy na poziomie szkoły lub kiedy była taka potrzeba, prosiliśmy o pomoc specjalistów. A to był pierwszy taki rażący przypadek, który wszyscy mogli zobaczyć na filmiku - mówił w marcu w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Patryk Dobrzyński, dyrektor SP w Lisiewie Malborskim.

