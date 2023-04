Jedyny taki na świecie. Zrekonstruowano wagon, który jeździł w getcie w czasie II wojny światowej

Tramwaje Warszawskie zrekonstruowały wagon, który jeździł w getcie. Jest on niezwykle cenny, ponieważ to jedyny taki zabytek na świecie. Pojazd pochodzi z 1907 roku i ma trafić na wystawę do Muzeum Getta Warszawskiego.

3 Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl