Ciało mężczyzny w lesie przy granicy z Białorusią. Ochojska oskarża PiS. "Ofiara polityki"

We wtorek podczas rutynowego patrolu w lesie Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne znalazło ciało mężczyzny. - Znaleźliśmy ciało człowieka, nie żyje, nie znamy go. Będziemy powiadamiać służby. Wracamy właśnie do miejsca, w którym możemy złapać zasięg - słyszymy na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu POPH.

Janina Ochojska oskarża władze: "Kolejna ofiara polityki migracyjnej PiS"

Informację tę potwierdziła Elżbieta Zaborowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w rozmowie z "Wprost". - Około 19:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu zwłok w lesie, w rejonie Janowa w powiecie hajnowskim. Policjanci prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne pod nadzorem prokuratora. Na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny - powiedziała.

Do zdarzenia odniosła się Janina Ochojska, prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej i europosłanka. "41 ciało znalezione przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne" - napisała. "Kolejna ofiara polityki migracyjnej PiS i jej wykonawców: [ministra spraw wewnętrznych i administracji - red.] Mariusza Kamińskiego i [wiceszefa MSWiA - red.] Macieja Wąsika. Ochrona granicy nie stoi w sprzeczności z humanitaryzmem"- dodała.

Straż Graniczna poinformowała, że w poniedziałek 87 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Na widok funkcjonariuszy osiem osób zawróciło. Na odcinku placówki SG w Krynkach 14 obywateli Konga przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz. Z kolei na odcinku w Białowieży zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził trzech obywateli Afganistanu i obywatela Syrii.

