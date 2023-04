Alert RCB dla ośmiu województw. "Działania antyterrorystyczne i pościgowe, możliwe utrudnienia w ruchu"

Od poniedziałku Polacy co chwilę dostają na swoje telefony powiadomienia na temat ćwiczeń "Wolf-Ram-23". Przeprowadzane są przez Komendę Główną Policji wraz z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym (FBI). Dotychczas dotyczyły one poszczególnych miast. W środę przyszedł jednak alert RCB dotyczący aż ośmiu województw. Co w nim znajdziemy?

"UWAGA! 19.04 na terenie kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe, możliwe utrudnienia w ruchu, stosuj się do poleceń". Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa "alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie części 8 województw".

Jak czytamy w komunikacie dotyczącym ćwiczeń na profilu Polskiej Policji, "celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej". Ponadto policja ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej.

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23". Co trenują polskie służby?

W ćwiczeniach bierze udział 2600 policjantów oraz funkcjonariusze PSP, ABW oraz agenci FBI. - Ćwiczenia są częścią partnerstwa między polską policją a FBI, były przygotowywane od roku. Testują zdolności polskiej policji i innych agencji rządowych na zagrożenia - mówił na wtorkowej konferencji Daniel Lawton, zastępca Szefa Misji USA w Polsce, którego cytuje Interia. Podkreślił, że "partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi ma ogromną wartość dla obydwu stron".

W ćwiczeniach "Wolf-Ram-23" biorą udział agenci FBI z różnych dziedzin zarządzania kryzysem: negocjacji, neutralizacja ładunków wybuchowych, zbieraniu śladów kryminalistycznych i innych. - Jest to również pierwszy raz w historii FBI: tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy - zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Gen. Jarosław Szymczyk uspokaja: W Polsce zagrożenie terrorystyczne jest niewielkie

- Zagrożenie atakiem terrorystycznym jest w Polsce na niskim poziomie, co nie zmienia faktu, że cały czas służby muszą wykazywać poziom gotowości do zaistnienia takiego zdarzenia - mówił we wtorek szef polskiej policji gen. Jarosław Szymczyk, który wystąpił na wspólnej konferencji z szefem MSWiA i przedstawicielem FBI. W środę, czyli dziś w ostatnim dniu ćwiczeń "Wolf-Ram-23", będą prowadzone m.in. działania pościgowe przez teren sześciu garnizonów.

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23" już są historyczne [WIDEO]

Jak podkreśla MSWiA "głównym celem trwających w Polsce ćwiczeń 'Wolf-Ram-23' jest reagowanie policji oraz innych służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem: chemicznym, biologicznym, radiacyjnym oraz nuklearnym".