Po dzielnicy żydowskiej zostały tony gruzu i podziemne miasto. Na powierzchni nie ma po niej śladu

Warszawski Muranów leży na wzniesieniu. Nie jest to ani istniejąca wcześniej górka, ani nasyp stworzony celowo, by unieść nowoczesną socjalistyczną architekturę. Muranów wybudowano na gruzach dawnej dzielnicy północnej, dzielnicy żydowskiej.

Muzeum Warszawy na wystawie "Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949" szacuje, że całe miasto pokrywały po wojnie 22 mln metrów sześciennych gruzu. Prof. Jacek Leociak, autor licznych publikacji o warszawskim getcie, podaje, że na terenie dzielnicy północnej (2,5 km kwadratowych) zalegało gruzu 3-4 mln metrów sześciennych, a zwałowiska sięgały nawet 6-7 metrów nad poziom ulicy.

Dzielnica żydowska w Warszawie, Muranów Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dziś po społeczności żydowskiej w Warszawie, która stanowiła niemal 30 proc. ogółu ludności miasta, pozostały detale. Pojedyncze budynki - szpital Bersohnów i Baumanów, kilka kamienic, ogryzek zgentryfikowanej ulicy Próżnej (jedyny zachowany obustronny fragment dawnej żydowskiej ulicy), Synagoga Nożyków. 360 tys. warszawskich Żydów widać przez pryzmat Zagłady. Turyści oglądają więc kawałki muru getta, pomniki - Umschlagplatz, Bohaterów Getta, słynnej kładki, która łączyła Małe i Duże getto, zbiorowe mogiły, jak w bunkrze Anielewicza, gdzie zginęło ok. 120 bojowców Żydowskiej Organizacji Bojowej, a których szczątków nigdy nie ekshumowano. W końcu szczątki tych wszystkich osób, które razem z gruzem i elementami dawnego świata, stały się fundamentem Muranowa.

Zagłada położyła się cieniem na przyszłość, ale też na przeszłość Żydów ze stolicy - mało kto pamięta dziś o tym, że była dzielnica żydowska w Warszawie. A przecież śladem po niej jest podziemne miasto. Nie tylko o fundamenty czy piwnice budynków, ale też cała sieć schronów, skrytek i tajnych przejść. Podziemia zostały zresztą w 2021 roku wpisane do gminnej ewidencji zabytków, żeby każda potencjalna budowa była konsultowana z konserwatorem.

Od ulicy Żydowskiej do dzielnicy północnej

Żydzi osiedlali się w Warszawie już w XV wieku, większość przy ulicy - nomen omen - Żydowskiej. Kolejne wieki to czas - jak pisał prof. Leociak - "wypędzeń i powrotów". Żydzi osiedlali się więc na obrzeżach. W miasteczkach wyłączonych spod warszawskiej jurysdykcji powstawały takie osady jak słynna (w końcu od niej pochodzi nazwa jednej z centralnych stołecznych ulic) Nowa Jerozolima - dziś niemal w centrum Warszawy, w okolicy pl. Zawiszy.

Później, gdy Żydzi mogli już przebywać i mieszkać w Warszawie, byli przenoszeni z miejsca na miejsce. Zakazy osiedlania się na konkretnych ulicach wprowadzały okupacyjne władze pruskie, władze Księstwa Warszawskiego, władze Kongresówki i Rosjanie. W 1809 roku zdecydowano o stworzeniu "rewiru żydowskiego", do którego Żydzi mieli się przenieść z ulic objętych zakazem.

"Dopiero w latach 40. XIX w. dostrzec można wyraźną koncentrację w rejonie, który stanie się później rdzennie żydowski, znany jako dzielnica północna, nazywana też nalewkowsko-muranowską" - pisał prof. Leociak.

Nazwa Nalewki - warto zaznaczyć - nie ma związku z alkoholem. Na rogu Nalewek i Gęsiej stały dawniej cysterny z wodą. Naczynia do nabierania jej nazywano właśnie "nalewkami". Nazwa Muranów to z kolei ukłon w stronę Józefa Szymona Bellottiego, nadwornego architekta Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, który urodził się na włoskiej wyspie Murano i nazwał tak swój warszawski pałac (na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Stawki i Andersa).

Skrzyżowanie Nalewek i Franciszkańskiej Polona / Domena Publiczna

Jedno z centralnych miejsc dzielnicy żydowskiej - skrzyżowanie Nalewek i Franciszkańskiej. Jak pisał w "Gazecie Wyborczej" Jerzy S. Majewski, "to tu biło handlowe serce dzielnicy". Na zdjęciu widoczny m.in. sklep Józefa Zejmana z bielizną. Pod adresem Nalewki 26 mieściły się również m.in. kawiarnia Markusa Glocera i liczne sklepy: z naczyniami, wyrobami tytoniowymi, materiałami piśmienniczymi, odzieżą, pończochami czy ozdobami wojskowymi. Od strony Franciszkańskiej pod numerem 39 sprzedawano natomiast mydła toaletowe, przybory szewskie, galanterię, książki i chustki.

Nalewki Polona / Domena publiczna

Zupełnie inaczej wyglądało zaplecze Nalewek. Tam również handlowano, ale oferta była skierowana do innego klienta. I to począwszy od szyldów, na których znajdowały się rysunki. Z prostego powodu - wiele osób nie potrafiło czytać.

Dzielnica żydowska w Warszawie, Nalewki Willem van de Poll, CC0, via Wikimedia Commons

"Nalewki ze swymi, że się tak wyrażę, dopływami: Franciszkańska, Gęsią i Muranowską, nie są podobne do żadnej z ulic Warszawy. Takiego tłumu, pędzącego na zabój, gestykulującego i rozprawiającego głośno, zaczepiającego, nietracącego ani chwili czasu, nie znajdziesz nigdzie indziej w Warszawie. Przedrzeć się przez to ludzkie mrowie ani podobna! Środkiem biegną z głośnymi dzwonkami tramwaje, jadą dorożki, turkoczą ciężkie, ładowane wozy. Przy trotuarach wyładowują towary. Wszędzie ruch. Niekiedy fala ludzka, nie znajdując dość miejsca na chodniku, wlewa się na środek ulicy. A same domy... Nie spostrzeżesz na nich ani jednego łokcia wolnego muru: wszędzie - szyldy. Na parterze sklepy, na piętrze składy - I tak dalej, aż do poddasza" - pisał Henryk Nagiel w "Tajemnicach Nalewek".

Plac Muranowski ok. 1910 roku Domena Publiczna

Handel uprawiano też na placu Muranowskim, bodaj największym placu dzielnicy północnej. Powstał jeszcze w XVIII wieku przed wspomnianym pałacem Murano. Na placu funkcjonowało targowisko, na którym sprzedawano głównie artykuły spożywcze, ale przez pewien czas również konie. W czasie powstania w getcie walki toczył tam Żydowski Związek Wojskowy. Po placu nie ma dziś śladu na mapie. Obecnie w tym miejscu znajduje się skrzyżowanie ul. Andersa ze Stawki.

Pasaż Simonsa Wikimedia Commons / Domena Publiczna

W 1903 u zbiegu Długiej i Nalewek otwarto perełkę dzielnicy - Pasaż Simonsa. W potężnym gmachu mieściły się dziesiątki sklepów, hotele, restauracje, teatr, sąd, a nawet siedziba żydowskiego klubu sportowego Makabi. Budynek został zbombardowany już we wrześniu 1939 roku, a w powstaniu warszawskim broniono z niego Niemcom dostępu do Starego Miasta. 31 sierpnia 1944 roku budynek został ostrzelany z bombowców i zawalił się, pochłaniając życie kilkuset osób. Pasażu Simonsa nigdy nie odbudowano.

Budynek główny Gminy Żydowskiej Narodowe Archiwum Cyfrowe

Inny symboliczne dla dzielnicy miejsce znajdowało się przy ulicy Grzybowskiej 26/28. Gmach, zanim został siedzibą Judenratu, był budynkiem głównym Gminy Żydowskiej. 22 lipca 1942 roku prezes Judenratu Adam Czerniaków odmówił podpisania obwieszczenia o wysiedleniu Żydów z Warszawy. Wiedział bowiem, że chodzi o wywózkę do Treblinki na pewną śmierć. Następnego dnia w budynku przy Grzybowskiej Czerniaków popełnił samobójstwo, zażywając cyjanek potasu. Gmach został wypalony w czasie powstania warszawskiego, rozebrano go w latach 50. Dziś w tym miejscu, na rogu Grzybowskiej i Jana Pawła II, znajduje się wieżowiec PZU Tower.

Wielka Synagoga Domena publiczna

Szczególnym budynkiem na mapie żydowskiej Warszawy była Wielka Synagoga na Tłomackiem. Świątynia zaprojektowana została przez Leandro Marconiego, twórcę m.in. Pałacu Sobańskich i Pałacu Zamoyskich, posiadała 2200 miejsc siedzących, piękne wnętrze i bogatą bibliotekę. Jej koniec był symbolicznym upadkiem powstania w getcie, osobiście wysadzał ją Jurgen Stroop, hitlerowski zbrodniarz odpowiedzialny za tłumienie powstania. W latach 50. zdecydowano, by jej nie odbudowywać, a w jej miejscu postawić wysokościowiec. Budynek znany dziś jako Błękitny Wieżowiec powstawał prawie 20 lat. Tak długi czas budowy sprawił, że krążyć zaczęła legenda miejska o "klątwie rabinów". Gdy wieżowiec w końcu powstał, mówiło się, że to dzięki "odczynieniu" klątwy.

