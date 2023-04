Poważny wypadek Ukraińców na polskim poligonie. "Z czołgu aż wyrwało wieżę"

Zobacz wideo Kaczyński powrócił i uderzył w stół. "Rząd zakazuje przywożenia do Polski zboża i innej żywności"

Na Twitterze pojawiły się fotografie poważnie uszkodzonego polskiego czołgu Leopard 2A4. Do zderzenia doszło 14 kwietnia 2023 na terenie Ośrodka Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Defence24.pl informuje, że na skutek kolizji dwóch czołgów, wieża wozu została wyrwana z mocowań pierścienia oporowego i pierścienia ślizgowego. Rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak przekazał portalowi, że w zdarzeniu brali udział żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy. Żaden z nich nie został poszkodowany.

REKLAMA

11. pakiet sankcji. Polska wśród krajów, które złożyły propozycje

Eksperci o zdjęciach uszkodzonego czołgu. "Nigdy nie powinny być opublikowane"

"Z dostępnego materiału fotograficznego, można wysnuć wniosek, że w wyniku kolizji, tył kadłuba jednego z czołgów wjechał na przód kadłuba pojazdu numer dwa, uderzając z dużą siłą w wieżę, powodując jej zrzucenie" - analizują eksperci defence24. Ich zdaniem można spodziewać się remontu pojazdu i przywrócenia go do służby. Specjaliści portalu podkreślają także, że "takie zdjęcia nigdy nie powinny zostać opublikowane w internecie". Jak tłumaczą - fotografie mogą teraz zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę, która będzie twierdzić, że czołg ten został "zniszczony" w trakcie walk na terytorium Ukrainy. W ocenie analityków materiały te mogą być wykorzystywane w celu prób skłócenia Polaków i Ukraińców. Jak podkreślają, wóz ten był najprawdopodobniej wykorzystywany do szkolenia ukraińskich czołgistów z zakresu wykorzystania i eksploatacji czołgów tego typu, które zostały przekazane Ukrainie przez kilka państw.