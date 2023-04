"Marsz Żywych" przeszedł po ścieżkach Auschwitz. "Świat nie może o tym zapomnieć"

Młodych Żydów z całego świata i ich polskich rówieśników we wtorek poprowadziło 42 ocalonych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. - Mój ojciec został zabrany (do obozu - red.) rok przed nami. Byliśmy rolnikami. Reszta rodziny - mama, brat i dwie małe siostry - została zabrana dokładnie rok i dzień później. To było w 1941 roku. Przybyliśmy tutaj do Auschwitz. (...) Pośrodku był duży pusty plac, na który przybywały pierwsze transporty ludzi - mówił w rozmowie z TVN24 David Schaecter, ostatni ocalały z pierwszego transportu do Auschwitz ze Słowacji. - Nie byłem człowiekiem wierzącym, religijnym. To było ciężkie, zwłaszcza patrząc na wydarzenia tego okrutnego świata. Nie byłem przekonany czy Bóg istnieje, ale wierzyłem, że takie jest przeznaczenie. To, że przeżyłem - to przeznaczenie. To, że tu jestem i mogę opowiedzieć o tym młodym ludziom - to też przeznaczenie. Młodzi muszą wiedzieć, kim są i co tutaj się działo - mówił. - Ale najważniejszą rzeczą, jaką chcę, żeby wiedzieli, to to, że chcę, aby oni byli moim głosem w przyszłości, gdy odejdę z tego świata. Bo świat musi o tym wszystkim wiedzieć i nie może zapomnieć - zakończył.

Oświęcim. Marsz Żywych poprowadzi 42 ocalałych z Holokaustu

"Marsz Żywych" 2023. Hołd dla ofiar Holokaustu

Uczestnicy przeszli "Drogą Śmierci" z nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do Auschwitz II - Birkenau. Od wielu lat Żydzi z całego świata oraz Polacy przechodzą trzykilometrową trasę między dwoma nazistowskimi obozami śmierci. Celem Międzynarodowego Marszu Żywych jest zachęcenie uczestników do walki z obojętnością, rasizmem i niesprawiedliwością poprzez świadectwo okrucieństw Holokaustu. W tym roku pochód odbywa się 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim, w 75. rocznicę powstania Izraela i 35. rocznicę pierwszej edycji wydarzenia. Motywem przewodnim będzie uhonorowanie heroizmu Żydów podczas Zagłady.