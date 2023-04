O. Adam Szustak ze wzruszającym apelem. "Proszę o modlitwę za mojego tatę"

Zobacz wideo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

W piątek dominikanin o. Adam Szustak, który prowadzi kanał w serwisie YouTube "Langusta na palmie", poinformował, że na pogrzebie jego mamy doszło do dramatycznego zdarzenia. - Kiedy wchodziliśmy z pogrzebem do kościoła, zasłabł mój tato. Miał zatrzymanie akcji serca, był reanimowany przez dłuższy czas. Jest w śpiączce, jest na OIOM-ie. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej - powiedział. - Bardzo was, kochani, proszę o modlitwę za mojego tatę. Wiem, że jest w rękach pana Boga, tak jak moja mama i my wszyscy, ale wiadomo, że nie jest to łatwa sytuacja - podkreślił.

REKLAMA

O. Adam Szustak o swojej matce: Najbardziej lubiła, jak leżałem obok niej i trzymałem za rękę

Dominikanin udostępnił również kazanie, które wygłosił na pogrzebie swojej mamy. - Moja mama Barbara odeszła w Wielką Sobotę o 4.30 rano. W ciągu dnia, kiedy zacząłem się modlić, pomyślałem, że najlepszym sposobem, żeby jakoś się z tym zmierzyć, będzie sięgnięcie do liturgii Słowa Bożego. Wtedy się zorientowałem, że to jest jeden jedyny dzień w roku, kiedy nie ma liturgii Słowa Bożego - zaznaczył, dodając, że w Kościele katolickim tylko w dwa dni w roku nie są odprawiane żadne msze święte - w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. - W piątek, chociaż jeszcze czytania są. W sobotę nie ma nic. W sobotę nie ma żadnych tekstów, żadnego Słowa Bożego. Nie ukrywam, najpierw się obraziłem, bo pomyślałem sobie: "No jak to? Potrzebuję twojego słowa, żebyś mi tłumaczył". Cisza - powiedział. - Wtedy zrozumiałem, że Pan Jezus mówi: "To nie twoja sprawa, to nie są słowa dla ciebie". (...) To, co Pan Jezus mówi mojej mamie, to są na pewno najpiękniejsze słowa świata. (...) To jest między nim a nią, to ich tajemnica - dodał. O. Adam Szustak wspominał też swoją matkę. - Mam takie wrażenie, że największą radość jej sprawiało, jak leżała, oglądała jakieś węgierskie seriale. Nie mam w ogóle pojęcia, skąd to brała. Najbardziej lubiła, jak leżałem obok niej i trzymałem ją za rękę. Ona sobie oglądała ten serial, nawet nie gadaliśmy. Tak po prostu oglądaliśmy węgierski serial - wspominał.