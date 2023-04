Zobacz wideo Współpraca na opozycji? Dziemianowicz-Bąk: Rozmawiamy, ale naszym zdaniem te rozmowy mogłyby iść sprawniej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podkreślił na wtorkowej konferencji, że "Wolf-Ram-23" to największe ćwiczenia polskiej policji w historii. - Jest to również pierwszy raz w historii FBI: tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy - zaznaczył Kamiński. W ćwiczeniach bierze udział 2600 policjantów oraz funkcjonariusze PSP, ABW oraz agenci FBI. - Ćwiczenia są częścią partnerstwa między polską policją a FBI, były przygotowywane od roku. Testują zdolności polskiej policji i innych agencji rządowych na zagrożenia - mówił Daniel Lawton, zastępca Szefa Misji USA w Polsce, którego cytuje Interia. Podkreślił, że "partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi ma ogromną wartość dla obydwu stron". W ćwiczeniach "Wolf-Ram-23" biorą udział agenci FBI z różnych dziedzin zarządzania kryzysem: negocjacji, neutralizacja ładunków wybuchowych, zbieraniu śladów kryminalistycznych i innych.

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23" już są historyczne. Uczestniczy w nich ponad 2600 funkcjonariuszy

Ćwiczenia rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają do środy. Policjanci opublikowali na Twitterze 90-sekundowy film dokumentujący ćwiczenia w Warszawie. Scenariusze, jakie sprawdzają służby, odnoszą się do możliwości ataku terrorystycznego w Polsce.

We wtorek szef polskiej policji gen. Jarosław Szymczyk, który wystąpił na wspólnej konferencji z szefem MSWiA i przedstawicielem FBI, podkreślił, że we wtorek policjanci będą ćwiczyć w Poznaniu i Łodzi. - To kolejne trzy epizody, które będziemy realizować i też liczymy na ciekawe wnioski z tych ćwiczeń. Zagrożenie atakiem terrorystycznym jest w Polsce na niskim poziomie, co nie zmienia faktu, że cały czas służby muszą wykazywać poziom gotowości do zaistnienia takiego zdarzenia - mówił Szymczyk. W środę, w ostatnim dniu ćwiczeń "Wolf-Ram-23", będą prowadzone m.in. działania pościgowe przez teren sześciu garnizonów.

W poniedziałek w Warszawie w związku z ćwiczeniami wyłączono I linię metra na odcinku Plac Wilsona - Młociny oraz Stadion Narodowy na trasie II linii metra. . Policja podkreśla, że głównym celem ćwiczeń jest reagowanie policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.

