Polska wzmacnia granicę z Rosją. Szef MSWiA: To będzie niesłychanie nowoczesna zapora

O rozpoczęciu budowy zapory elektronicznej Mariusz Kamiński poinformował podczas konferencji prasowej. - Ruszyły bardzo konkretne prace ziemne dot. budowy zapory elektronicznej - podkreślił. - To będzie niesłychanie nowoczesna zapora, taka jaką mamy na granicy z Białorusią: mnóstwo kamer dziennych, nocnych, czujników ruchu. Będziemy więc mieć pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją - dodał. Szef MSWiA przekazał również, że prace zostaną zakończone jesienią tego roku. - Jestem przekonany, że nasza granica wschodnia będzie przygotowana do wszelkiego typu nielegalnych działań, które wiążą się z sytuacjami kryzysowymi z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jestem przekonany, że to najlepiej zabezpieczona granica Unii Europejskiej - oznajmił Mariusz Kamiński.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ludzi w konia zrobić, samemu zarobić", czyli Tusk wylicza nietrafione zapewnienia rządzących

Zapora tymczasowa na granicy z Rosją

Obecnie na granicy z Rosją została zbudowana zapora tymczasowa z drutu ostrzowego, która ma ponad 100 kilometrów długości. To ponad połowa całej granicy. Cały odcinek lądowej granicy z obwodem kaliningradzkim to 198 kilometrów.

O budowie zapory na granicy polsko-rosyjskiej szef MON Mariusz Błaszczak poinformował na początku listopada zeszłego roku. - Zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększą bezpieczeństwo na granicy z obwodem kaliningradzkim - powiedział i wyjaśnił również, jak zapora będzie zbudowana. - Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie, a więc trzy warstwy, które pozwolą na zbudowanie tymczasowej zapory. Takiej jaka była budowana na granicy polsko-białoruskiej - podkreślił. - Równolegle będą prowadzone prace związane z zakładaniem perymetrii. Podjęliśmy działania, żeby ogrodzenie powstało jak najszybciej. Żołnierzy będzie zaangażowanych tylu, ilu będzie trzeba - zapowiadał.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: