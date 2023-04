Kołodziejczak z zarzutami za okupację urzędu w Lublinie. "To ma zakneblować mi usta"

Zobacz wideo Kołodziejczak: PiS rozpoczął proces wyjścia Polski z UE

W Lublinie rozpoczął się proces członków Agrounii, którzy w grudniu poprzedniego roku okupowali Lubelski Urząd Wojewódzki. Uczestnicy protestu zakleili sobie usta taśmą, jak podkreślali - był to niemy protest przeciw cenom zbóż. Interweniowała wówczas policja, która musiała część osób wynieść z okupowanego przez nich gmachu. W poniedziałek działacze usłyszeli zarzuty, w tym lider ugrupowania Michał Kołodziejczak. - Zostaliśmy potraktowani jak przestępcy i bandyci, którzy robią coś złego. A my po prostu wystąpiliśmy w obronie normalnego handlu w Polsce, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. To proces polityczny, który ma na celu zakneblować mi usta, odciągnąć ode mnie ludzi i pokazać mnie w złym świetle - mówił Kołodziejczak, którego cytuje Onet.

Kołodziejczak: PiS rozpoczęło w sobotę proces wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej

Zarzuty dla Michała Kołodziejczaka dotyczą naruszenia miru w urzędzie wojewódzkim oraz nawoływania do przestępstwa naruszenia miru domowego. Pozostali działacze usłyszeli zarzuty na podstawie artykułów kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. W poniedziałek Kołodziejczak stawił się w Sądzie Rejonowym w Lublinie, by złożyć wyjaśnienia. Jego pełnomocnik przekazał portalowi, że sąd umorzył postępowanie wobec lidera ugrupowania i dwóch innych osób. - Policja ma siedem dni na zaskarżenie tego postanowienia. Pamiętajmy też, że prezes ma postępowanie w prokuraturze, w którym ma dwa zarzuty karne - podkreślił adwokat Łukasz Piskorek. - Ten proces ewidentnie ma charakter polityczny. Decyzje w sprawie zatrzymań tych osób podejmowano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Walczymy i mam nadzieję, że zakończy się uniewinnieniem - podkresłił mecenas. Sam Kołodziejczak zwrócił się bezpośrednio do prokuratora generalnego. - Pierwszą decyzją Zbigniewa Ziobry powinno być uniewinnienie wszystkich i objęcie wszystkich amnestią - zaapelował.

W poniedziałek aktywista był gościem Karoliny Hytrek-Prosieckiej w Porannej Rozmowie Gazeta.pl i mówił o kryzysie zbożowym w Polsce i postulatach protestujących rolników. Zwracał uwagę na to, że zboże techniczne już w ubiegłym roku miało podmieniane dokumenty i stawało się zbożem spożywczym. - PiS od tej pory wiedział, że Polacy są truci zbożem technicznym. Brakło im kilku miesięcy do wyborów, by tę sprawę wyciszyć - stwierdził. Jego zdaniem Polska przez zniesienie cła otworzyła granicę na napływ różnego rodzaju towarów do Polski. - To była zorganizowana akcja, która pokazała, że można cały kraj oszukać, a kilku ludzi może na tym zarobić duże pieniądze tak, jak się okazało - podsumował.

- PiS rozpoczęło w sobotę proces wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Ręka w rękę z Węgrami, podjęto wspólną decyzję, podejrzewam, że była ona konsultowana. Do UE nie poszedł żaden oficjalny dokument z Polski, który mówiłby, by przywrócić cło lub że potrzebne są dodatkowe środki. Nie było sygnalizowania problemów. (...) Ostrzegałem, że zboże będzie powodować nastroje antyukraińskie i PiS zaczyna tym mocno grać - tłumaczył Kołodziejczak.

